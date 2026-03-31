الممثلة البارزة إستر إكسبوسيتو تكسر صمتها بشأن علاقتها بكليان مبابي بعد أن شوهدت وهي تشاهد نجم ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو
حضر إكسبوسيتو مباراة ديربي مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو
لم تكن إكسبوسيتو وحدها أثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم 22 مارس، حيث انضم إليها زميلها في مسلسل «إيليت» سيرجيو مومو وصديق مقرب. غير أن ظهورها في ملعب البرنابيو أدى إلى تزايد الشائعات حول وجود علاقة بينها وبين النجم الدولي الفرنسي مبابي.
وقد أفادت التقارير أن مبابي معجب بإكسبوزيتو منذ عدة سنوات. ويقال إنه تواصل مع الممثلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن استغل صداقة زميله في النادي فينيسيوس جونيور مع ابنة مدريد.
استمتع مبابي وإكسبوسيتو بإجازة رومانسية في باريس
تشير شائعات المشاهير في إسبانيا إلى أن الثنائي قضى موعدهما الأول في فبراير 2026، مباشرة بعد عيد الحب. وفي مارس، شوهدا وهما يصلان إلى باريس معاً على متن طائرة خاصة. ويُقال إنهما أقاما معاً في فندق فاخر أثناء زيارتهما للعاصمة الفرنسية.
لم يتحدث مبابي ولا إكسبوزيتو عن علاقتهما الرومانسية المزعومة في الأماكن العامة، حيث يحرص كلاهما على إبقاء حياتهما الخاصة طي الكتمان. وتعتبر استراتيجيتهما المفترضة المتمثلة في "عدم التأكيد ولكن الظهور معًا" سلوكًا "كلاسيكيًا" في صناعة الترفيه.
استجواب إكسبوزيتو حول علاقته بمبابي
ومع ذلك، ردت إكسبوسيتو على الأسئلة المتعلقة بعلاقتها المزعومة بمبابي. فقد كانت من بين الحاضرين عندما أطلقت نجمة البوب روزاليا جولتها الإسبانية في «موفيستار أرينا» في مدريد يوم 30 مارس.
وقد أحاط الصحفيون بإكسبوزيتو عند مغادرتها المكان. وقالت إن أداء روزاليا كان "رائعاً" و"مذهلاً". ونظراً لأنها كانت في مزاج جيد بشكل واضح، حاول أعضاء وسائل الإعلام الحصول على معلومات حصرية عن مبابي.
بعد أن سُئلت عما إذا كانت تحب كرة القدم، بعد أن شاهدت فوز ريال مدريد على أتلتيكو 3-2 في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، قالت إكسبوزيتو في مقطع فيديو صورته مجلة "هولا": "لأكون صادقة، لا أحبها حقاً".
وعند سؤالها عن المباراة نفسها، ضحكت إكسبوزيتو وقالت إنها سارت على ما يرام. ثم قال أحد الصحفيين إنها تبدو مناسبة لمبابي وأنهما قد يكونان سعيدين معاً.
أثارت هذه التعليقات ضحك إكسبوسيتو قبل أن ترد بمرح قائلة: "لن أقول أي شيء". واختتمت حديثها بالقول إنها "بخير" عندما سُئلت عما إذا كانت سعيدة بحياتها في الوقت الحالي - على الصعيدين المهني والشخصي.
مبابي يسعى وراء الألقاب وتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الفرنسي
نادراً ما تحدث مبابي عن حياته الخاصة، مفضلاً بدلاً من ذلك التحدث عن علاقته الوثيقة بأفراد عائلته، مثل والديه وشقيقه إيثان وأبناء أخيه.
وقد ارتبط اسمه سابقًا بالعارضة ستيلا ماكسويل وأميرة موناكو كاميل جوتليب، ابنة الأميرة ستيفاني من موناكو - على الرغم من عدم تأكيد أي من هاتين العلاقتين.
شارك مبابي مع المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الأخيرة في الدوري المحلي، ورفع رصيده من الأهداف مع "البلوز" إلى 56 هدفاً، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من أوليفييه جيرو في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب.
بعد أن سجل 38 هدفاً في 35 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى منافسات الدوري الإسباني يوم السبت في مواجهة مايوركا، قبل أن يواجه هاري كين وبايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.