المشكلة في أرض الملعب.. زيدان يشتكي بسبب إصابة مبابي!

وفقًا لصحيفة ليكيب، يستعد مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان لإجراء تغييرات على خططه التكتيكية استعدادًا لمواجهة بلجيكا مساء الاثنين في دوري الأمم الأوروبية على ملعب الملك بودوان. وقد حطّ المنتخب الفرنسي الرحال في بروكسل بتشكيلة مصغّرة مكوّنة من 22 لاعبًا بعدما تعرّض القائد كيليان مبابي لإصابة في ركبته اليسرى أثناء تسجيله هدف الفوز في مباراة الجمعة التي انتهت بالفوز 1-0 على تركيا في إزميت.

وعاد مبابي مباشرة إلى ريال مدريد لإجراء الفحوصات الطبية بدلًا من السفر مع المنتخب إلى بلجيكا.

وفضّل زيدان عدم استدعاء بديل في اللحظات الأخيرة، مختارًا بدلًا من ذلك الوثوق بخياراته المتاحة.