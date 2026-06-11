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محمد سعيد

المكسيك ضد جنوب إفريقيا | بفضل قاهر كريستيانو رونالدو وخيمينيز "العائد من الموت" .. الأولاد "كبش فداء" الضربة الأولى للمونديال!

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المكسيك ضد جنوب أفريقيا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كأس العالم
خوليان كينيونيس
راؤول خيمينيز

مباراة البطاقات الحمراء تحسم بثنائية خاطفة

بنفس مستوى حفل الافتتاح "المتواضع"، جاءت مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا على نفس القدر من التواضع على المستوى الفني، بينما كانت الإثارة حاضرة على مستوى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل على مدار اللقاء وخصوصًا في الشوط الثاني.

فعل ملعب "أزتيكا" التاريخي استطاعت المكسيك أن تحسم المباراة هدفين دون رد، سجلهما جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، ليسقط "الأولاد" في فخ نصبه أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة الافتتاحية بصورة مثالية لم يعكر صفوها سوى 3 بطاقات حمراء أشهرها الحكم البرازيلي ويلتون سامباو، بواقع اثنين للبافانا بافانا وبطاقة لـ"التريكولور".

المباراة التي تأخر انطلاقها لـ7 دقائق كاملة، لم تشبع عشاق كرة القدم من حيث الأداء الفني، لكنها كانت أشبه بمعركة خاطفة نجح فيها خافيير أجيري في قيادة منتخب بلاده لفوز حاسم، وانتصر بذكاء على هوجو بروس.

ويرصد "Goal.com" في السطور التالية، أبرز الملامح مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    "الأولاد" يسقطون في فخ كينيونيس

    عاد منتخب جنوب إفريقيا إلى كأس العالم لأول مرة منذ 16 عامًا، لكن هذه المرة بتشكيلة غالبيتها من المحليين وتحديدًا لاعبي فريقي صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا وأورلاندو بايرتس بطل الدوري الجنوب إفريقي، لكن يبدو أن هوجو بروس مدرب البافانا بافانا نسي أن يوضح للاعبيه الفارق بين المسابقات داخل القارة السمراء وفي مثل هذه الأحداث العالمية.

    منتخب جنوب إفريقيا سقط في اختبار الضغط العالي أمام المكسيك في 8 دقائق فقط، حيث ارتكب سيفيسيلو سيثول خطأ فادحًا خلال بناء اللعب من الخلف مع نجاح إريك ليرة في تنفيذ الضغط على حامل الكرة، ومن ثم استفاد المهاجم القناص جوليان كينيونيس من الخطأ وسجل أول أهداف نسخة 2026.

    كينيونيس الذي حقق لقب هداف الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم وكان سببًا مباشرًا في الموسم المثالي للقادسية، استحق أن ينال جائزة رجل المباراة بعد أداء مثالي على مستوى الهجوم، وأثبت أنه يستحق أن يتفوق في سباق دوري روشن على أسماء مميزة بحجم الأسطورة كريستيانو رونالدو والإنجليزي إيفان توني.

    ولم تكن الإشادة من اللجنة المنظمة فقط، بل إن غالبية المتابعين والنقاد أشادوا بمستواه، حيث كتب عنه الصحفي الإسباني ألبيرت أورتيجا: " كينيونيس يتفوق بمراحل على مستوى المباراة. إنه آلة في صناعة فرص التسجيل. يُهلك خصومه في المساحات الهجومية بانطلاقاته خلف دفاع جنوب أفريقيا. يُسدد تسديدات صاروخية على حافة منطقة الجزاء. ويُبدع داخلها بتحركاته الذكية. المكسيكي لاعبٌ رائعٌ حقًا".


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    المكسيك تفرض هيمنتها في الافتتاح

    منتخب المكسيك استطاع أن يفرض هيمنته على الضيف طوال اللقاء، وحققت فوزًا مهمًا للغاية حيث كرست الدولة التي استضافت المونديال 3 مرات جدارتها في المباريات الافتتاحية، حيث لم تخسر أي مباراة افتتاحية لها في كأس العالم بواقع (6 انتصارات وتعادلين).

    في المقابل، زادت جنوب إفريقيا من الإحصائيات السلبية لأبناء القارة السمراء أمام المنتخبات المضيفة، حيث خسرت 5 من أصل 6 مباريات أمام المنتخبات المضيفة، بينما كان الفوز الوحيد مسجلًا باسم السنغال أمام قطر في نسخة 2022

    والفضل في ذلك يعود أيضًا إلى المهاجم القناص راؤول خيمينيز، الذي سجل هدف تأكيد الفوز بطريقة رائعة وهو هدفه الأول في كأس العالم.



  • خيمينيز العائد من الموت

    خيمينيز الذي عاش كابوسًا قبل سنوات (نوفمبر 2020) عندما كاد أن يفقد حياته بأكملها بعد إصابة خطيرة في الجمجمة عند اصطدامه مع ديفيد لويز في مباراة وولفرهامبتون وآرسنال، ومن ثم تلقى ضربة أكثر قسوة عندما استقبل قبل عدة أشهر خبر وفاة والده بعد معاناة مع السرطان، كان اليوم هو تميمة سعده لذلك لم يكن غريبًا حالة الفرحة الشديدة التي سيطرت عليه بعد تسجي الهدف.

    ولم يكن أداء خيمينيز قاصرًا على هدف تأكيد الفوز، بل إن إحصائياته جعلته من نجوم المباراة حيث قدم 4 تسديدات على المرمى وصنع فرصتين محققتين للتسجيل كسب 5 صراعات هوائية من أصل 6 لينال تقييم 7.9.


  • معركة البطاقات الحمراء

    3 بطاقات حمراء كانت عنوان مباراة الافتتاح، حيث لم يفوت الحكم البرازيلي ويلتون سامباو، أي لعبة فيها خشونة إلا وكان حازمًا في التعامل معها، وإن كان طرد سيثول مدافع جنوب إفريقيا لا جدال فيه، فإن حالتي سيمبا زواني ومونتيس لاعب المكسيك، كانتا محل شك كبير وإثارة للجدل.

    وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيه المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 بطاقات حمراء، وهي المرة الأولى التي نشاهد فيه بطاقة الطرد 3 مرات أو أكثر منذ 20 عامًا وتحديدًا خلال مباراة البرتغال وهولندا التاريخية والتي شهدت 4 بطاقات حمراء.

    وهذه البطاقات تؤكد أننا أمام نسخة استثنائية من تعامل الحكام وتعليمات اللجنة الرئيسية للتعامل مع العنف خلال نسخة 2026، حيث لن يتهاون أي حكم في مثل هذه الحالات بعدما وضع البرازيلي مسطرة واضحة لضبط الأداء التحكيمي خلال البطولة.


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