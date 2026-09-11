وضع هدفًا جريئًا .. المكسيك تعين أسطورة برشلونة رافا ماركيز مدربًا

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية، أكد نجم برشلونة السابق عزمه على تحقيق إنجازات أكبر من على مقاعد البدلاء مقارنةً بما حققه على أرض الملعب.

وفي معرض حديثه عن فرصته الثانية مع المنتخب الوطني، قال ماركيز: "لدي فرصة أخرى، لم تتح لي هذه الفرصة كلاعب في خمس بطولات كأس العالم. وصلنا إلى نفس النقطة، والآن لدي الفرصة، أولاً وقبل كل شيء، للوصول إلى كأس العالم، وآمل أن نتمكن من الوصول إلى هناك وتحقيق إنجاز مختلف".

واعترافاً منه بضخامة المهمة التي تنتظره، أضاف المدرب الجديد: «لقد عشت مسيرة استثنائية كلاعب، والآن أتحمل مسؤولية أكبر، إنها مرحلة أخرى، أريد أن أكون حاضراً على أرض الملعب لأنقل كل ما أستطيع. أتمنى أن أحقق نفس النجاح الذي حققته كلاعب».

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تنتظره خلال فترة توليه المنصب، قال المدرب: "ستكون هناك لحظات صعبة ومعقدة، لكنني واثق من أننا سنتجاوزها. سأبذل قصارى جهدي بالتأكيد، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام".