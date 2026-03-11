المكسيك، إصابة الحارس الأساسي: أوتشوا يحلم بتحقيق رقم قياسي في كأس العالم

لا يوجد 2 بدون 3؟ بالإضافة إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يهدف غييرمو أوتشوا أيضًا إلى تسجيل رقم قياسي جديد بـ 6 مشاركات في الأدوار النهائية لكأس العالم. مثل الأرجنتيني والبرتغالي، سجل المكسيكي 5 مشاركات مثل مواطنيه رافا ماركيزوأنطونيو كارباخال بالإضافة إلى الألماني لوثار ماتيوس والإيطالي جيجي بوفون.

أصيب حارس مرمى المكسيك الأساسي، أنخل مالاغون، في وتر العرقوب: إصابة ستجعله يغيب عن كأس العالم 2026.

وبذلك، يمكن لأوتشوا أن يأمل مرة أخرى في الانضمام إلى المنافسة مع الحراس الآخرين راؤول رانجيل و كارلوس أسيفيدو وكارلوس مورينو.