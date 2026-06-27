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"المقارنات كريهة" .. سواريز يرد على تشبيه يامال بميسي
سواريز يحث على التحلي بالصبر بشأن المقارنات مع يامال
رفض لويس سواريز المقارنات بين لامين يامال وليونيل ميسي، مؤكداً أنهما «لاعبان مختلفان تماماً» على الرغم من أن كليهما خرج من أكاديمية «لا ماسيا» التابعة لبرشلونة كمهاجمين موهوبين يستخدمون القدم اليسرى.
وأقر المهاجم السابق لبرشلونة بالموهبة الاستثنائية التي يتمتع بها يامال، لكنه حذر من وضع توقعات غير ضرورية على عاتق اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً. وبدلاً من ذلك، يأمل سواريز أن يتمكن اللاعب الدولي الإسباني في نهاية المطاف من الوصول إلى المستويات الاستثنائية التي وضعها ميسي طوال مسيرته.
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سواريز يشيد بيامال بينما يدافع عن إرث ميسي
وفي حديثه إلى صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أوضح سواريز الأسباب التي تجعله يعتقد أن المقارنات لا تخدم مصلحة أي من اللاعبين. ورغم اعترافه بوجود أوجه تشابه في قدراتهما الفنية، فقد شدد على ضرورة تقييم مسيرتيهما بشكل مستقل.
وقال سواريز: «المقارنات أمر كريه. إنهما لاعبان مختلفان. نعم، كلاهما يستخدم قدمه اليسرى، وكلاهما يتمتع بنفس الجودة، لكنهما لاعبان مختلفان تمامًا. النتائج تتحدث عن نفسها، وما يواصل ليو تحقيقه في سنه هذا. لنأمل أن يصل لامين إلى هذا المستوى على الأقل».
كما سلط سواريز الضوء على التأثير المتزايد ليامال مع المنتخب الإسباني، وقال: «في المباراة الأولى ضد الرأس الأخضر، سيطرت إسبانيا على الكرة بشكل كبير، لكنها لم تكن حاسمة جدًا في صنع فرص تهديفية واضحة، باستثناء فرصة فيران في الشوط الأول. لكن عندما دخل لامين الملعب، كان الأمر واضحاً: جميع زملائه كانوا يبحثون عنه، ويمررون له الكرة، وكنت تعلم أن شيئاً ما سيحدث — عرضية، انطلاقة على الجناح، تسديدة، أي شيء. لقد جذب المزيد من انتباه المدافعين. إنه لاعب يتطور مستواه باستمرار طوال بطولة كأس العالم. لامين يدرك أن الأضواء مسلطة عليه، على الرغم من وجود بعض اللاعبين الرائعين الذين يتألقون في البطولة، لكن الأنظار تتجه إليه. وهو يدرك ذلك ويتعامل مع هذه المسؤولية بشكل جيد للغاية".
لا تزال عقلية ميسي تثير الإعجاب
يعتقد سواريز أن استمرارية ميسي تعتمد على عقليته بقدر ما تعتمد على موهبته. وأشاد بتصميم زميله في فريق إنتر ميامي بعد أن شاهده يستعد لكأس العالم، وقال إن الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات يواصل إثبات خطأ المشككين.
وأوضح سواريز: «أنا أتدرب معه هنا منذ فترة، وأعرف كيف استعد لهذه البطولة. تكهن الكثيرون بأنه بدأ يتقدم في السن. لكن ليو لا يزال يتمتع بتلك الرغبة الشديدة في البقاء الأفضل، وفي مواصلة المنافسة. وما حدث قبل أيام كان دليلاً آخر على قوته الذهنية. لقد أضاع ركلة جزاء بعد أربع أو خمس دقائق من بداية المباراة، ثم واصل الضغط والضغط. تخيل لو أنه فقد عزيمته وانهارت الأرجنتين بأكملها؛ لكان ذلك علامة على ضعف الفريق. لكنه أظهر أنه قادر على النهوض من جديد، ومواصلة الضغط، وانتهى به الأمر بتسجيل هدفين".
كما رفض سواريز الإشاعات التي تقول إنه وميسي قد خففا من وتيرة أدائهما منذ انضمامهما إلى إنتر ميامي.
وأضاف: "ليو لديه الرغبة في الاستمرار في اللعب والمنافسة. كثير من الناس يسألوننا لماذا ما زلنا نغضب في التدريبات. لأن هذه هي طبيعتنا، وهذه هي الطريقة التي كنا نتنافس بها منذ أن كنا أطفالاً. وسيظل الأمر على هذا النحو حتى نتقاعد. ما يظهر حقاً الآن هو احترافيته واحترافية جميع اللاعبين الذين يلعبون في الولايات المتحدة والذين يتنافسون اليوم في كأس العالم."
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«يامال» وتوقعات متزايدة
سيظل يامال محملًا بتوقعات متزايدة بعد أن أثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي الهجوم في المنتخب الإسباني. وفي كأس العالم 2026، سجل نجم برشلونة هدفًا واحدًا وساعد إسبانيا على التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. وستستعد «لا روخا» الآن لمباراتها في دور الـ32 التي ستُقام في ملعب لوس أنجلوس يوم 2 يوليو.