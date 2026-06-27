"المقارنات كريهة" .. سواريز يرد على تشبيه يامال بميسي

وفي حديثه إلى صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أوضح سواريز الأسباب التي تجعله يعتقد أن المقارنات لا تخدم مصلحة أي من اللاعبين. ورغم اعترافه بوجود أوجه تشابه في قدراتهما الفنية، فقد شدد على ضرورة تقييم مسيرتيهما بشكل مستقل.

وقال سواريز: «المقارنات أمر كريه. إنهما لاعبان مختلفان. نعم، كلاهما يستخدم قدمه اليسرى، وكلاهما يتمتع بنفس الجودة، لكنهما لاعبان مختلفان تمامًا. النتائج تتحدث عن نفسها، وما يواصل ليو تحقيقه في سنه هذا. لنأمل أن يصل لامين إلى هذا المستوى على الأقل».

كما سلط سواريز الضوء على التأثير المتزايد ليامال مع المنتخب الإسباني، وقال: «في المباراة الأولى ضد الرأس الأخضر، سيطرت إسبانيا على الكرة بشكل كبير، لكنها لم تكن حاسمة جدًا في صنع فرص تهديفية واضحة، باستثناء فرصة فيران في الشوط الأول. لكن عندما دخل لامين الملعب، كان الأمر واضحاً: جميع زملائه كانوا يبحثون عنه، ويمررون له الكرة، وكنت تعلم أن شيئاً ما سيحدث — عرضية، انطلاقة على الجناح، تسديدة، أي شيء. لقد جذب المزيد من انتباه المدافعين. إنه لاعب يتطور مستواه باستمرار طوال بطولة كأس العالم. لامين يدرك أن الأضواء مسلطة عليه، على الرغم من وجود بعض اللاعبين الرائعين الذين يتألقون في البطولة، لكن الأنظار تتجه إليه. وهو يدرك ذلك ويتعامل مع هذه المسؤولية بشكل جيد للغاية".