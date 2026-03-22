على خطى أزمة المغرب والسنغال.. الكشف عن حقيقة مطالبة غينيا بلقب أمم إفريقيا لعام 1976!

أصدر الاتحاد الغيني لكرة القدم بيانًا رسميًا حاسمًا للرد على التقارير الصحفية والأنباء المتداولة في الأيام الماضية حول نية غينيا استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية لعام 1976 من المنتخب المغربي.

ونفى الاتحاد بشكل قاطعًا اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تقديم شكوى رسمية أمام محكمة التحكيم الرياضي أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذا الشأن.

وأكد المسؤولون في الاتحاد الغيني أن الأنباء التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الطعن في نتيجة مباراة المنتخبين في تلك النسخة هي معلومات مغلوطة وتفتقر إلى أي أساس رسمي من جانب المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم في غينيا.

وجاء في نص البيان الصادر عن الاتحاد: "تعلن الجامعة الغينية لكرة القدم للجمهور الوطني والدولي أنها لم تبدأ أي إجراءات لدى محكمة التحكيم الرياضي أو لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بكأس الأمم الإفريقية لعام 1976".

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف من هذا التوضيح هو الحفاظ على روح المسؤولية والهدوء وتجنب أي تفسيرات خاطئة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في الوسط الرياضي الإفريقي في التوقيت الحالي الذي يشهد الكثير من الصخب الإعلامي حول نتائج البطولات الكبرى.



