Goal.com
مباشر
Morocco Senegal AFCON 2025AFP
علي رفعت

على خطى أزمة المغرب والسنغال.. الكشف عن حقيقة مطالبة غينيا بلقب أمم إفريقيا لعام 1976!

بيان رسمي ينهي كل شيء!

أصدر الاتحاد الغيني لكرة القدم بيانًا رسميًا حاسمًا للرد على التقارير الصحفية والأنباء المتداولة في الأيام الماضية حول نية غينيا استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية لعام 1976 من المنتخب المغربي. 

ونفى الاتحاد بشكل قاطعًا اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تقديم شكوى رسمية أمام محكمة التحكيم الرياضي أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذا الشأن. 

وأكد المسؤولون في الاتحاد الغيني أن الأنباء التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الطعن في نتيجة مباراة المنتخبين في تلك النسخة هي معلومات مغلوطة وتفتقر إلى أي أساس رسمي من جانب المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم في غينيا.

وجاء في نص البيان الصادر عن الاتحاد: "تعلن الجامعة الغينية لكرة القدم للجمهور الوطني والدولي أنها لم تبدأ أي إجراءات لدى محكمة التحكيم الرياضي أو لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بكأس الأمم الإفريقية لعام 1976".

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف من هذا التوضيح هو الحفاظ على روح المسؤولية والهدوء وتجنب أي تفسيرات خاطئة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في الوسط الرياضي الإفريقي في التوقيت الحالي الذي يشهد الكثير من الصخب الإعلامي حول نتائج البطولات الكبرى.


  • تفاصيل تاريخية حول ملحمة أديس أبابا


    استعرض الاتحاد الغيني في توضيحه الوقائع التاريخية المرتبطة بالبطولة التي أقيمت في إثيوبيا قبل 50 عامًا تقريبًا.

    وأوضح البيان أن المباراة الحاسمة بين منتخب غينيا الملقب ومنتخب المغرب جرت في 14 مارس من عام 1976 بمدينة أديس أبابا.

    وأدار اللقاء في ذلك الوقت الحكم الزامبي نيريندا تشايو وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

    وكانت غينيا قد افتتحت التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب شريف سليمان ثم أدرك المنتخب المغربي التعادل في الدقيقة 86 بواسطة اللاعب أحمد مكروح الشهير بلقب بابا ليمنح بلاده اللقب القاري الوحيد في تاريخها حتى الآن.

    وشدد الاتحاد الغيني على ضرورة احترام السجلات الرياضية الرسمية التي وثقت أحداث تلك النسخة العاشرة من البطولة.

    وأوضح البيان أن نظام المسابقة في ذلك العام لم يكن يعتمد على إقامة مباراة نهائية بنظام خروج المغلوب كما هو متبع في الوقت الحالي بل اعتمد الاتحاد الإفريقي نظام المجموعة النهائية التي ضمت المنتخبات الأربعة المتأهلة من الدور الأول.

    وخاضت هذه الفرق دوريًا مصغرًا بنظام جمع النقاط لتحديد المراكز الأولى ومن ثم الإعلان عن بطل القارة بناءً على الترتيب النهائي للمجموعة وهو ما جعل التعادل في المباراة الأخيرة كافيًا لتتويج أسود الأطلس.


    • إعلان

  • الرد الغيني على شائعات سحب لقب السنغال


    يرتبط توقيت صدور هذا البيان بحالة الجدل الواسعة التي تسيطر على الساحة الرياضية الإفريقية حاليًا بسبب سحب لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي.

    وساهمت هذه الأجواء المشحونة في فتح الباب أمام شائعات تتعلق ببطولات قديمة ومنها نسخة عام 1976 التي شهدت تفوق المغرب على غينيا بفارق نقطة واحدة في ترتيب المجموعة النهائية.

    ويبدو أن بعض الأطراف حاولت استغلال هذا المناخ لفتح ملفات قديمة ظن الجميع أنها طويت تمامًا مما دفع الاتحاد الغيني للتدخل الفوري وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام العالمي.

    وجاء في نص البيان: "في هذا السياق احتل المغرب المركز الأول في هذه المجموعة النهائية وتوج بانتظام بطلًا لإفريقيا بينما احتلت غينيا المركز الثاني".

    وأكد الاتحاد الغيني في ختام بيانه التزامه الكامل بتعزيز قيم اللعب النظيف والاحترام المتبادل والوحدة في كرة القدم الإفريقية مشيرًا إلى أن القارة تحتاج إلى التلاحم في الوقت الراهن بدلًا من الانخراط في نزاعات قانونية حول أحداث تاريخية محسومة باللوائح والنتائج الميدانية.


  • الالتزام باللوائح والروح الرياضية القارية


    وجه الاتحاد الغيني رسالة واضحة إلى كافة أصحاب المصلحة والوسائل الإعلامية بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة فقط والابتعاد عن أي تأويلات قد تثير النزاعات بين الاتحادات الوطنية الصديقة.

    وأشار البيان إلى أن غينيا تظل ملتزمة تمامًا بتعزيز قيم الاحترام المتبادل والاعتراف بالنتائج الرياضية كما وردت في السجلات الرسمية للاتحاد الإفريقي.