المغرب ضد كندا | أوناحي لدينا لا خوف علينا.. واستفاقة رفيق مبابي تمهد للثأر من فرنسا!

حجز المنتخب المغربي مقعده بجدارة في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً ومستحقاً على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن الأمريكية.

وفرض "أسود الأطلس" إيقاعهم على مجريات اللقاء، حيث تألق نجم المباراة الأول عز الدين أوناحي بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و82، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع (90+8) بعد هجمة مرتدة نموذجية.

بهذا الفوز الحاسم، يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، ليضرب موعداً نارياً محتملاً في دور الثمانية مع فرنسا (حال تخطيها بارا[واي)، في مواجهة ستكون فرصة مثالية للثأر من خسارة نصف نهائي مونديال 2022 بثنائية نظيفة، خاصة إذا استمر هذا التوهج للكتيبة المغربية.