بعد كابوس إيران وحكم الصومال: "اللحية" تكتب لمدافع المغرب فصلًا جديدًا في أزمة تأشيرات أمريكا!

وقرر محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، ضم مدافع جينك، الذي يتواجد مع الفريق البلجيكي منذ صيف 2023، إلى قائمة أسود الأطلس، التي شهدت بعض التغييرات، بين استبعاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد للإصابة وعدم الجاهزية، واستدعاء أمين سباعي ومروان سعدان، بدلًا منهما.
وطبقًا للمعطيات الجديدة، فإن قائمة المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، ستكون على النحو التالي..
حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.
الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلعمري، أشرف حكيمي، زكرياء الواحدي، شادي رياض، رضوان حلحال، عيسى ديوب.
خط الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نائل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري، مروان سعدان.
الهجوم: شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، براهيم دياز، جسيم ياسين، أيوب الميموني، أمين سباعي.
القائمة تضم عددًا من النجوم الذين ساهموا في الإنجاز التاريخي مع وليد الركراركي، ببلوغ المركز الرابع في مونديال 2022 في قطر، كأكبر إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة، فضلًا عن استدعاء جسيم ياسين، الذي شارك في إنجاز "أشبال الأطلس"، في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، مع تواجد أيوب بوعدي الذي يستعد لأول تجربة له بعد اختيار تمثيل الأسود.
وكان محمد وهبي قد تطرق للحديث عن عدم استدعاء سفيان بوفال، رغم مشاركته في معسكر المغرب في مايو الماضي، حيث قال إنه كان صريحًا مع اللاعب وأخبره بأن مركزه سيشهد منافسة كبيرة.