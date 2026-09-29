من المغرب إلى مدريد.. عالج عيوبك أولًا يا براهيم دياز فـ"جوزيه مورينيو لن ينخدع بليسوتو الضعيف"!

في عالم الساحرة المستديرة؛ هُناك الكثير من اللاعبين الذين يكون "كعبهم عالٍ" بالفعل، أمام أندية أو منتخبات بعينها دون غيرها.

بمعنى.. قد نجد لاعب ما غائب عن هز الشباك، أو يمر بمرحلة سيئة في مسيرته الكروية؛ ثم يواجه فريق اعتاد على التألُق ضده، فيعود للإبداع أمامه من جديد.

وربما النجم المغربي براهيم دياز، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، خير مثال على ذلك تمامًا؛ وتحديدًا في مواجهاته بقميص منتخب بلاده، ضد ليسوتو بالذات.

دياز البالغ من العمر 27 سنة، قدّم مستوى جيد للغاية؛ ليقود المغرب للفوز (2-0) ضد مستضيفه منتخب ليسوتو، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ثنائية المغرب في شباك ليسوتو، مساء اليوم الثلاثاء؛ جاءت بواسطة دياز وزميله عز الدين أوناحي، في الدقيقتين 45 و82 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور براهيم دياز في مباراة المغرب وليسوتو..