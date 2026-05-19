المغرب | روميو وجوليت العرب.. أسود الأطلس بشعار "معًا للانتقام وكتابة ملحمة مونديالية جديدة"!

إذا كان الشاعر والكاتب المسرحي البارز ويليام شكسبير، قد أبدع في "روميو وجوليت"؛ فإن قمم جبال الأطلس الكبير في المغرب، شاهدة على أسطورة شعبية أخرى.

نعم.. في قرية "إملشيل"، بجبال الأطلس المغربية، تقول الأسطورة إن عاشقين فرقتهما الخلافات القبائلية، وجمعهما الموت "معًا".

قبيلتا الشاب والفتاة رفضا أن يتزوجا، فبكيا بحرقة؛ للتتشكل من دموعهما بحيرتان مشهورتان في المنطقة "أسلي وتيسليت"، إلى أن ماتا في النهاية.

هذه المأساة الرومانسية التي بُنيت على قصة حقيقية، مع إضافة بعض الأحداث الأسطورية عليها - مثل الدموع التي تحوّلت إلى بحيرة -؛ لم تعد مجرد حكاية تروى للأجيال، بل تحوّلت إلى تقليد سنوي يُعرف باسم "موسم الخطوبة".

وتجتمع قبائل إملشيل في "موسم الخطوبة"؛ حيث يُخلد كل شاب وفتاة حبهما ويحتفلان بارتباطهما، تحت حماية الأعراف والقوانين المحلية.

"ومن (روميو وجوليت) العرب، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب المغرب، فهيا بنا"..