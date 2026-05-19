Goal.com
مباشرالتذاكر
Morocco World Cup 2026 (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

المغرب | روميو وجوليت العرب.. أسود الأطلس بشعار "معًا للانتقام وكتابة ملحمة مونديالية جديدة"!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
كأس العالم
المغرب
براهيم دياز
أيوب بوعدي
البرازيل
ريال مدريد

كل ما تريد معرفته عن المغرب..

إذا كان الشاعر والكاتب المسرحي البارز ويليام شكسبير، قد أبدع في "روميو وجوليت"؛ فإن قمم جبال الأطلس الكبير في المغرب، شاهدة على أسطورة شعبية أخرى.

نعم.. في قرية "إملشيل"، بجبال الأطلس المغربية، تقول الأسطورة إن عاشقين فرقتهما الخلافات القبائلية، وجمعهما الموت "معًا".

قبيلتا الشاب والفتاة رفضا أن يتزوجا، فبكيا بحرقة؛ للتتشكل من دموعهما بحيرتان مشهورتان في المنطقة "أسلي وتيسليت"، إلى أن ماتا في النهاية.

هذه المأساة الرومانسية التي بُنيت على قصة حقيقية، مع إضافة بعض الأحداث الأسطورية عليها - مثل الدموع التي تحوّلت إلى بحيرة -؛ لم تعد مجرد حكاية تروى للأجيال، بل تحوّلت إلى تقليد سنوي يُعرف باسم "موسم الخطوبة".

وتجتمع قبائل إملشيل في "موسم الخطوبة"؛ حيث يُخلد كل شاب وفتاة حبهما ويحتفلان بارتباطهما، تحت حماية الأعراف والقوانين المحلية.

"ومن (روميو وجوليت) العرب، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب المغرب، فهيا بنا"..

  • MOROCCO-TOURISM-MEKNES-CITYAFP

    البلد.. جذور أمازيغية انتهت بـ"ملحمة الاستقلال"

    لم تكن نشأة المغرب وليدة صدفة سياسية، بل هي قصة تفاعل عبقري بين "الأرض والإنسان"، امتدت لآلاف السنين؛ حيث بدأت الحكاية من قمم جبال الأطلس، عندما أسس السكان الأصليون "الأمازيغ"، ممالك صمدت في وجه أطماع الفينيقيين والرومان والبيزنطيين.

    ومع وصول الفتوحات في القرن السابع الميلادي، لم يكتفِ "الأمازيغ" باعتناق الدين الإسلامي، وإنما أصبحوا حراسه.

    وفي عام 789م، كان العالم الإسلامي على موعد مع ولادة أول دولة مغربية، مُستقلة تمامًا عن الخلافة في المشرق؛ وذلك عندما احتضنت قبائل "الأمازيغ" المولى إدريس الأول، وبايعته أميرًا عليها.

    ثم مع تولي ابنه إدريس الثاني الإمارة، صُبت أسس العاصمة الروحية "فاس" وجامع القرويين؛ لتتحول البلاد من مجرد قبائل متفرقة إلى كيان سياسي ودستوري منظم، وضع المغرب على خارطة القوى الإقليمية كـ"دولة ذات سيادة".

    ولاحقًا.. تحوّل المغرب من دولة محلية، إلى إمبراطورية عظمى عاصمتها "مراكش"، التي أسسها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين، وزحفت جيوشها لتوحيد الأندلس وحمايتها.

    ورغم أن المغرب وقف صامدًا، لسنواتٍ عديدة بعد ذلك؛ إلا أنه سقط في فخ "الحماية" عام 1912، حيث تقاسمت أراضيه كل من فرنسا وإسبانيا.

    هُنا.. اشتعلت شرارة واحدة من أعظم ملاحم التحرر في القرن العشرين، حتى نجح المغرب في انتزاع استقلاله عام 1956؛ لتبدأ معركة أخرى لا تقل شراسة، وهي بناء الدولة الحديثة.

    • إعلان
  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    المنتخب.. تاريخ مثير للجدل مع ملاحم خالدة!

    منتخب المغرب الأول لكرة القدم خاض أولى مبارياته الرسمية عام 1957؛ وذلك بعد عام واحد فقط من استقلال البلاد، حيث تعادل وقتها (3-3) مع نظيره العراقي.

    وشارك المغرب في بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، خلال نسخة "المكسيك 1970"؛ قبل أن يبدأ عصره الذهبي بعد ذلك، على النحو التالي:

    * 1976: توّج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا في إثيوبيا، بقيادة جيل تاريخي يضم أحمد فرس.

    * 1986: دخل المغرب التاريخ، بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتصدر مجموعته المونديالية ويتأهل للدور الثاني.

    ثم جاءت فترة التسعينات التي شهدت تذبذبًا كبيرًا في تاريخ المنتخب المغربي؛ رغم ظهور جيل "مصطفى حجي، نور الدين النيبت وصلاح الدين بصير"، الذي قدّم كأس عالم ممتع في 1998.

    هذه النسخة شهدت ما عُرِف باسم "مؤامرة" البرازيل والنرويج ضد المغرب؛ حيث خرجت مزاعم بأن كتيبة السامبا تعمدت الخسارة (1-2)، لإقصاء أسود الأطلس من دور المجموعات.

    بعدها.. غاب المنتخب المغربي 20 سنة كاملة، عن بطولة كأس العالم؛ إلى أن عاد في نسخة 2018، قبل تقديم ملحمته الأشهر تاريخيًا عام 2022.

    وفي نسخة "قطر 2022".. تصدر المغرب مجموعته، قبل تخطي عقبتي إسبانيا والبرتغال في ثمن وربع النهائي تواليًا؛ لينهي البطولة "رابعًا"، في إنجاز إفريقي وعربي تاريخي.

    وبما أن تاريخ الكرة المغربية لا يخلو من الإثارة؛ فها هي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، جاءت لتكون حلقة جديدة في هذا المسلسل.

    وخسر منتخب أسود الأطلس (0-1) على أرضه ووسط جماهيره، ضد نظيره السنغالي، في المباراة النهائية من البطولة القارية؛ إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أصدر قرارًا إداريًا، بسحب اللقب من أسود التيرانجا.

    سحب اللقب الإفريقي من المنتخب السنغالي، ومنحه إلى المغرب - في انتظار قرار محكمة "كاس" -؛ جاء بسبب الأحداث المثيرة التي شهدها النهائي، من انسحاب زملاء النجم ساديو ماني ثم عودتهم للمباراة من جديد.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب المغرب؟

    في منتخب المغرب الأول لكرة القدم، سيكون من الظلم التركيز مع لاعب دون غيره؛ فقائمة أسود الأطلس تضم نجومًا عالميين كبار، في مختلف المراكز.

    ورغم ذلك؛ سيكون كل التركيز مُنصب على براهيم دياز، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    التركيز مع دياز البالغ من العمر 26 سنة، في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ سيكون لعديد الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: الجدل الذي خلقه في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    * ثانيًا: موسمه السيئ "جماعيًا وفرديًا" مع ريال مدريد في 2025-2026.

    دياز أهدر "ركلة جزاء" قاتلة، تم احتسابها للمنتخب المغربي ضد السنغال، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؛ وهي التي أدت إلى انسحاب أسود التيرانجا قبل عودتهم مجددًا، كما ذكرنا في السطور الماضية.

    المهم.. نجم ريال مدريد واجه اتهامات قوية، بتعمد إهدار هذه "الركلة الجزائية"، قبل تسجيل منتخب السنغال هدف الفوز (1-0)؛ ليتم بعدها إصدار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي تحدثنا عنه أيضًا.

    أما بخصوص موسم دياز؛ فهو لم يتوّج بأي لقب مع ريال مدريد في 2025-2026، مع الاكتفاء بتسجيل هدف وحيد وصناعة 9 آخرين خلال 41 مباراة رسمية.

    لذا فإن بطولة كأس العالم 2026؛ قد تكون انطلاقة جديدة لبراهيم دياز، أو حلقة أخرى من سلسلة معاناته الأخيرة.

  • Bologna FC 1909 v LOSC Lille - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب المغرب؟

    حتى يومنا هذا، لم يعلن المدير الفني محمد وهبي، قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث من المقرر أن يكون ذلك في السادس والعشرين من مايو الجاري، مثلما أكد هو بنفسه في وقتٍ سابق.

    ونظرًا لامتلاك المنتخب المغربي الكثير من المواهب، المُنتشرة في جميع أنحاء العالم؛ فإنه لا يوجد أحد يعلم "الشكل النهائي" للقائمة المونديالية، حتى الآن.

    إلا أن الحدث الأبرز في الساحة العالمية، خلال الوقت الحالي؛ هو النجم الشاب أيوب بوعدي، متوسط ميدان نادي ليل الفرنسي.

    بوعدي البالغ من العمر 18 سنة، اختار تمثّيل المنتخب المغربي؛ وذلك بعد حرب شرسة طوال الفترة الماضية مع فرنسا، لكسب خدمات اللاعب.

    ومن المتوقع أن ينضم بوعدي إلى قائمة المغرب، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد مستواه الرائع بقميص ليل، حيث أثبت نضجًا تكتيكيًا كبيرًا.

    المستوى الفني الراقي، والنضج التكتيكي الذي ظهر به النجم المغربي الشاب، لفت أنظار أندية العالم إليه؛ خاصة العملاق الإسباني ريال مدريد، الذي يريده بقوة.

    وبعيدًا عن بوعدي.. هُناك الكثير من المواهب المغربية الأخرى؛ التي تستحق المُتابعة بالتأكيد في البطولة العالمية، وهي:

    * بلال الخنوس "22 سنة": متوسط ميدان نادي شتوتجارت الألماني.

    * شمس الدين طالبي "21 سنة": جناح نادي سندرلاند الإنجليزي.

    * إلياس بن صغير "21 سنة": جناح نادي باير ليفركوزن الألماني.

    * ياسين جسيم "20 سنة": جناح نادي ستراسبورج الفرنسي.

    كل ذلك يجعلنا في غاية الاشتياق، لمتابعة المنتخب المغربي من جديد؛ مع طرح سؤال مهم، وهو: "هل تستطيع هذه المواهب تقديم ملحمة مونديالية أخرى بعد نسخة 2022؟!".

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    حظوظ منتخب المغرب

    كل من قام بقراءة السطور الماضية من تقريرنا؛ سيعلم أن منتخب المغرب الأول لكرة القدم سيكون على موعد مع مباراة انتقامية، في بطولة كأس العالم 2026.

    هذه المباراة الانتقامية؛ هي تلك التي ستجمع المغرب مع منتخب البرازيل، في الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثالثة".

    ومثلما ذكرنا.. مزاعم قالت إن البرازيل تعمدت الخسارة من منتخب النرويج، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1998؛ من أجل إخراج المغرب، بشكلٍ رسمي.

    ومن هُنا.. تحقيق المغرب نتيجة إيجابية ضد المنتخب البرازيلي، سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الانتقام من "المؤامرة المزعومة" في كأس العالم 1998.

    * ثانيًا: حسم التأهُل تقريبًا إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026.

    وإلى جانب البرازيل.. سيواجه المغرب كل من اسكتلندا وهايتي، وهما في المتناول على الورق؛ ما يجعل أسود الأطلس مرشحًا للتأهُل كـ"متصدر أو وصيف"، أو حتى ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب "المركز الثالث".

    ولا يُمكن أن ننسى في ختام تقريرنا، أن مباراة اسكتلندا هي تكرار لمواجهة "مونديال 98" أيضًا؛ حيث فاز المغرب (3-0)، آنذاك.