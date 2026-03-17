شاهدت حروبًا تقوم لأسباب أقل، جريمة كروية وطلب إعادة مصري .. ردود الفعل حول سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال لصالح المغرب

شد وجذب لم تشهد له مثيل القارة الإفريقية من قبل، اجتاح الوسط الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنحه لنظيره المغربي، بشكل رسمي.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت رسميًا يوم الثلاثاء، سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنح اللقب لصاحب الأرض "المنتخب المغربي"، بعد أحداث الانسحاب التي شهدها النهائي. (طالع التفاصيل)

على خلفية هذا القرار، انقسم الوسط الرياضي في القارة السمراء، بين مؤيد ومعارض، ومن يضرب كفًا على كف كونه قرارًا لم تعرفه كأس إفريقيا من قبل.

في السطور التالية دعونا نستعرض سويًا، أبرز ردود الفعل حول قرار سحب اللقب القاري من المنتخب السنغالي لصالح المغرب..