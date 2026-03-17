Goal.com
مباشر
Morocco Senegal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

شاهدت حروبًا تقوم لأسباب أقل، جريمة كروية وطلب إعادة مصري .. ردود الفعل حول سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال لصالح المغرب

كيف تفاعل الجمهور والمشاهير مع القرار المفاجئ من لجنة الاستئناف بالكاف؟

شد وجذب لم تشهد له مثيل القارة الإفريقية من قبل، اجتاح الوسط الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنحه لنظيره المغربي، بشكل رسمي.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت رسميًا يوم الثلاثاء، سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنح اللقب لصاحب الأرض "المنتخب المغربي"، بعد أحداث الانسحاب التي شهدها النهائي. (طالع التفاصيل)

على خلفية هذا القرار، انقسم الوسط الرياضي في القارة السمراء، بين مؤيد ومعارض، ومن يضرب كفًا على كف كونه قرارًا لم تعرفه كأس إفريقيا من قبل.

في السطور التالية دعونا نستعرض سويًا، أبرز ردود الفعل حول قرار سحب اللقب القاري من المنتخب السنغالي لصالح المغرب..

  • بطل المكاتب

    • إعلان

  • جريمة كروية

  • كاف حوّل نفسه لنكتة

  • الآن انتهت كأس إفريقيا للأبد

    فقدت بطولة كأس الأمم الإفريقية مصداقيتها تمامًا هذه الليلة. البطولة التي نعشقها انتهت

  • الهجوم العسكري على المغرب هو الحل

    لقد رأيت حروبًا تُعلن لأسباب أقل من ذلك، والحل الوحيد الممكن هو أن تخطط السنغال لهجوم عسكري وتستولي على مراكش أو مقر بطولة كأس الأمم الإفريقية

  • ليس القرار الأسوأ

    على الرغم من سوء قرار الليلة، إلا أنه قد لا يكون الأسوأ في تاريخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم..

    قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، تعرضت حافلة منتخب توجو لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وقد أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منتخب توجو عن المشاركة في النسختين التاليتين من البطولة بتهمة "التدخل الحكومي"، وذلك بعد عودة الفريق إلى بلاده لتلقي العلاج من الصدمة.

  • طلب مصري بإعادة المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010

  • اعيدوا مباراة مصر والسنغال كما قال فرج عامر

  • قرار يسيء لسمعة الكرة الإفريقية

  • ساديو ماني الفائز الوحيد من السنغال

  • لقب لم يعد له طعمًا للمغرب

  • المغرب ليس سعيدًا .. اعيدوا النهائي

  • القانون طُبق أخيرًا

  • مبروك للمغرب .. فلا يصح إلا الصحيح

  • قرار منطقي وصائب

  • كم أنت كبير يا المغرب!

  • ارسلوا الميداليات في أقرب طائرة

  • عودة من الموت

المباريات الودية
المغرب crest
المغرب
المغرب
الإكوادور crest
الإكوادور
الإكوادور
0