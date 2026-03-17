أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا يوم الثلاثاء، سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنح اللقب لصاحب الأرض "المنتخب المغربي"، بعد أحداث الانسحاب التي شهدها النهائي.
مفاجأة كبرى .. المغرب بطل كأس إفريقيا 2025 بعد سحب اللقب من المنتخب السنغالي
- AFP
ما القصة؟
المنتخبان المغربي والسنغالي تواجها على أرض الأول، في 18 من يناير الماضي، حيث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح أسود الأطلس، وهو ما اعترض عليه لاعبو السنغال، بل وصل بهم الحال للانسحاب من أرض الملعب، رافضين استكمال النهائي.
في تلك الأثناء، نجحت محاولات قائد أسود التيرانجا ساديو ماني، في إقناع زملائه بالعودة لأرض الملعب، لاستكمال النهائي، تحت شعار "إن خسرنا فلنخسر كالرجال".
لكن لحسن حظ رفاق ماني، أهدر براهيم دياز؛ لاعب المغرب، ضربة الجزاء بغرابة شديدة، بعدما قرر تنفيذها على طريقة "بانينكا".
فيما حسم المنتخب السنغالي المباراة لصالحه محرزًا هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق بابي جاي.
احتجاج المغرب
عقب تلك الأحداث، تقدمت الجامعة المغربية لكرة القدم باحتجاج رسمي أمام الاتحاد الإفريقي "كاف"، على خلفية انسحاب السنغاليين.
لكن في أواخر يناير 2026، أصدر كاف قراره برفض الاحتجاج المغربي، مع توقيع بعض العقوبات على الجانب السنغالي كالتالي:
إيقاف بابي ثياو؛ مدرب السنغال، خمس مباريات، وتغريمه 100 ألف دولار، بتهمة التسبب في إساءة سمعة الكرة الإفريقية بالانسحاب من النهائي.
إيقاف إيليمان نداي؛ لاعب السنغال، مباراتين، نتيجة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
إيقاف إسماعيلا سار؛ لاعب السنغال، مباراتين، نتيجة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم 300 ألف دولار، نتيجة سلوك جماهيره غير اللائق، بجانب 300 ألف دولار آخرين للسلوك غير الرياضي للجهاز الفني واللاعبين، بخلاف 15 ألف دولار، على إثر حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.
كذلك نال الجانب المغربي نصيبه من العقوبات..
إيقاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين، منها مباراة مع إيقاف التنفيذ تطبق حال تكرار المخالفة خلال عام.
إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، للسلوك غير الرياضي.
تغريم الجامعة المغربية 315 ألف دولار، نتيجة السلوك غير الرياضي، لجامعي الكرات، اللاعبين والجهاز الفني.
لجنة الاستئناف تحكم لصالح المغرب
بعد شهرين تقريبًا من تلك الأحداث، قالت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الثلاثاء، قرارها في قضية انسحاب المنتخب السنغالي من النهائي.
وقررت اللجنة اعتبار أسود التيرانجا خاسرين لنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بنتيجة 0-3 لصالح المغرب، عملًا بالمادة 84 من لوائح البطولة.
كذلك قامت لجنة الاستئناف بتعديل بعض العقوبات الموقعة على الجانب المغربي سواء صيباري أو الجامعة المغربية، بتخفيضها.
نص بيان لجنة الاستئناف بالكاف
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("CAF") اليوم، وتطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية (AFCON)، اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية "توتال إنيرجي" - المغرب 2025 ("المباراة")، مع تسجيل نتيجة المباراة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF).
وبناءً على الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:
- "قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً وفي الموضوع.
- إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للكاف.
- تخلص لجنة الاستئناف إلى أن سلوك المنتخب السنغالي يقع ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
- تأييد الاعتراض المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
- إقرار ارتكاب الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF)، من خلال سلوك منتخبه، مخالفة للمادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
- تطبيقاً للمادة 84 من لوائح البطولة، يُعلن فوز المنتخب المغربي على نظيره السنغالي بنتيجة 3-0 نتيجة انسحاب الأخير.
- رفض كافة الطلبات أو الالتماسات الأخرى."
كما حكمت لجنة الاستئناف بما يلي:
- "قبول الاستئناف المقدم بشأن اللاعب إسماعيل صيباري (لاعب المنتخب المغربي رقم 11) جزئياً.
- تأييد الاستنتاج القائل بأن اللاعب إسماعيل صيباري ارتكب سوء سلوك ينتهك المادتين 82 و83(1) من مدونة الانضباط بالكاف.
- تعديل العقوبة المفروضة على إسماعيل صيباري لتصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين في مسابقات الكاف، مع وقف تنفيذ عقوبة مباراة واحدة منها.
- إلغاء الغرامة المالية وقدرها 100,000 دولار أمريكي التي كانت مفروضة على اللاعب.
- قبول الاستئناف المتعلق بـ واقعة جامعي الكرات جزئياً.
- تأكيد مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة المذكورة.
- تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة المغربية بشأن واقعة جامعي الكرات إلى 50,000 دولار أمريكي.
- رفض الاستئناف المتعلق بـ التدخل في منطقة مراجعة الفيديو (OFR/VAR).
- تثبيت الغرامة المالية وقدرها 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الجامعة المغربية بشأن هذا التدخل.
- قبول الاستئناف المتعلق بـ واقعة الليزر جزئياً، وتخفيض الغرامة إلى 10,000 دولار أمريكي.
- رفض كافة الطلبات أو الالتماسات الأخرى."