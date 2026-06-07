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محمود خالد

المغرب والنرويج | نجم آرسنال أحرج هالاند وبراهيم دياز يتعافى.. وأزمة ورسالة تحذير للعراق قبل كأس العالم!

فقرات ومقالات
المغرب
النرويج
المباريات الودية
براهيم دياز
إرلينج هالاند
مارتين أوديجارد

تعادل "ودي" بين النرويج والمغرب

اختبار كبير ورسالة للعراق، باختصار كانت مواجهة المغرب الودية، التي شهدت تعادله مع النرويج بنتيجة (1-1)، على ملعب سبورتس إلوستريتد في نيو جيرسي، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم براهيم دياز للمغرب في الدقيقة الثامنة، بصناعة من عبد الصمد الزلزولي، قبل أن يرد مارتن أوديجارد للنرويج في الدقيقة 75.

ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة من كأس العالم، حيث يواجه البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما يحل منتخب النرويج في المجموعة التاسعة، ليواجه فرنسا والسنغال والعراق.

ماذا حدث في مباراة المغرب والنرويج؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Brahim Diaz MarrocosGetty Images

    براهيم دياز .. يتعافى المرء بأصدقائه

    يمكن القول إن براهيم دياز، دخل في مرحلة التعافي مع المنتخب المغربي، على إثر الهزيمة النفسية التي تعرض لها بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وواقعة إهداره لركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة.

    للمرة الأولى تحت قيادة محمد وهبي، يعود براهيم دياز لشخصية "الهدّاف"، بهدف رائع، من تسديدة تخطت أقدام 3 لاعبين والحارس، بل وشاهدنا شخصية قتالية، تهاجم وتصنع الفرص المحققة، في إعادة للنسخة "المقاتلة"، التي رأينا بها لاعب ريال مدريد، في بطولة الكان، قبل واقعة النهائي.

    هدف دياز ربما يحمل له طابعًا خاصًا، كونه أول هدف يحرزه مع منتخب بلاده أمام منافس أوروبي، أو خارج القارة السمراء بشكل عام، ليؤكد مقولة "يتعافى المرء بأصدقائه"، بين دعم زملائه له، الذي ساهم في تعافيه تدريجيًا، سواءً في الريال أو المنتخب المغربي، من أجل العودة لارتداء ثوب المقاتل في كأس العالم.


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  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    النرويج تؤكد: معجزة قطر ليست صدفة

    عندما قررت الجامعة المغربية، تعيين مدرب جديد قبل شهور من كأس العالم، باتت الأراء حائرة بين تكرار نموذج وليد الركراكي قبل مونديال قطر، أو القلق من التوجه لـ"مدرسة تدريبية جديدة"، في وقت طارئ قبل المونديال.

    مواجهة النرويج، أثبتت بأن محمد وهبي، هو الرجل المناسب، فبعيدًا عن تجهيز منتخب لا يخشى الكبار، ويؤكد أن معجزة مونديال قطر ليست صدفة، فإن "تكتيك" وهبي ربما يحقق التوازن في المعادلة، بين تحقيق لامركزية اللعب، والاستعداد للمنافسة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتجهيز لاحتمالات الظروف الطارئة مثل الأجواء الحارة.

    اللعب على تدرج البناء من الخلف، والاعتماد على سياسة التمريرات القصيرة والطويلة، واستغلال انطلاقات الأطراف، ومن ثمّ تأمين الجبهة الخلفية بعد التقدم في النتيجة، والاعتماد على التأمين الدفاعي لامتصاص خطورة الخصم، ومن ثم اللعب على المرتدّات، من أجل تهديد مرمى الخصم.

    هكذا كان السلاح الذي حصد به وهبي لقب كأس العالم للشباب مع "أشبال الأطلس"، وأثبت به بأن المنتخب المغربي يملك ذكاء تكتيكيًا، يجعله قادرًا على اتخاذ الوقت المناسب للهجوم والخروج من الضغط، وفي الوقت ذاته، يحكم السيطرة على مفتاح لعب الخصم.

    شاهدنا انطلاقات أشرف حكيمي على الجبهة اليمنى، واللامركزية في التوزيع بين عبد الصمد الزلزولي وبراهيم دياز، والتنوع في الرد على تحرك النرويج بين خطتي 4-4-2 و4-3-3، فضلًأ عن حسن تمركز اللاعبين من أجل تنفيذ سياسة الضغط على الخصم.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    نجم آرسنال يحرج هالاند

    مخطئ من يعتقد أن خطورة النرويج تقتصر على إرلينج هالاند فقط، فرغم الأرقام التهديفية المرعبة لمهاجم مانشستر سيتي، إلا أن بلاد الفايكنج، تحمل أكثر من محارب يجب الحذر منه.

    المنتخب النرويجي بات أكثر شراسة، عندما تخلى عن قاعدة "مرر إلى هالاند"، نظرًا للرقابة المحكمة على هداف البريمييرليج، والتعامل الفوري مع الكرات العرضية، ليكشر النرويجيون عن أنيابهم، وإن كان ما ساعدهم على ذلك، أو التراجع المفرط من المغاربة في الشوط الثاني.

    الطريف في الأمر، أن بعد ثلاث دقائق فقط من خروج إرلينج هالاند، تمكن نجم آرسنال، مارتن أوديجارد، من تعديل النتيجة، بعد تمريرة ساحرة من أوسكار بوب.

    وبخلاف تعديل أوديجارد، فإن خطورة النرويج تمثلت أيضًا، في تحركات أنطونيو نوسا، الجناح الأيسر، الذي يمتاز بمروره من الرقابة ومحاولاته لصنع الفرص، وكذلك سلاح الكرات العرضية والاعتماد على الكرات الرأسية، ولعلها رسالة قوية إلى العراق، منافس رفاق هالاند في كأس العالم، بضرورة الحذر من تلك النقاط.


  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    أزمة مغربية قبل المونديال

    ويمكن القول إن مباراة النرويج قد تخرج بنقاط مقلقة، أكثر من كونها مصدر طمأنينة بقدرة المغاربة على مقارعة الكبار.

    جرس إنذار، حول ما إذا كان المغرب سيعاني في جبهته اليسرى، بعد إصابة نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، اللذين أجريا تبديلين اضطراريين، خاصة مع معاناة سفيان رحيمي في تغطية الطرف الأيسر، أو تحركات أوسكار بوب التي استغلت ثغرة يوسف بلعمري، ليمرر كرة الهدف إلى أوديجارد.

  • كلمة أخيرة..

    في أول اختبار حقيقي للمغرب قبل المونديال، خرج أسود الأطلس بنقاط إيجابية وأخرى سلبية؛ بين الانتشار في الملعب وتوزيع الأدوار بشكل لامركزي، واللعب على التدرج في البناء من الخلف، ومعرفة الوقت المناسب بين الدفاع والهجوم، إلا أن الأجواء ربما تمثل تحديًا كبيرًا للمغاربة، ولكل المنتخبات بشكل عام، في كأس العالم.

    ولكن، على وهبي أيضًا أن ينتبه لمسألة المبالغة في التأمين الدفاعي، خاصة وأن حسابات المونديال ستكون أكثر شراسة، إذا ما أراد أن يكرر معجزة قطر، ببلوغ المركز الرابع.

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