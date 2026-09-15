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أحمد فرهود

بطوفان أبناء المغرب: العين يدق المسمار الأول في نعش أنجي بوستيكوجلو.. و"آل رحيمي" أصبحوا كابوس النصر المرعب آسيويًا

فقرات ومقالات
النصر
العين
كريستيانو رونالدو
أنجي بوستيكوجلو
ساديو ماني
سفيان رحيمي
حسين رحيمي
العين ضد النصر
دوري أبطال آسيا النخبة

ليلة كروية للنسيان يا النصر..

عاش عملاق الرياض النصر بقيادة مديره الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، كابوسًا كرويًا حقيقيًا؛ وذلك في ليلة العودة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من جديد.

النصر غاب عن البطولة القارية الأولى، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ عندما اضطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا "2"، وقتها.

لكن في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ها هو الفريق النصراوي يعود إلى النخبة الآسيوية، على أمل حصد اللقب هذه المرة.

إلا أن آمال النصر تلقت صدمة مبكرة؛ بالخسارة (0-4) ضد مستضيفه نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

رباعية العين؛ جاءت بواسطة "حسين رحيمي (هدفين)، سفيان رحيمي وجيورجوس جياكوماكيس"، في الدقائق 25 و63 و72 و85 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز العين الكاسح على النصر..

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    نادي العين يُعادل النصر في تاريخ "المواجهات المباشرة"

    نجح نادي العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، في معادلة أرقام مواجهاته التاريخية ضد عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد الفوز عليه (4-0)، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    العين بهذا الفوز الكبير؛ وصل إلى انتصاره الثالث تاريخيًا ضد قلعة العالمي، في مسابقة دوري أبطال آسيا بـ"مختلف المسميات".

    - المواجهات التي انتهت بفوز العين على النصر:

    * دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020: النصر (0-1) العين.

    * ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2024: العين (1-0) النصر.

    * مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا 2026-2027: العين (4-0) النصر.

    وفاز العين على النصر بـ"ركلات الجزاء"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024؛ لكن الوقتين الأصلي والإضافي انتهيا بنتيجة (4-3) للعالمي آنذاك، وبالتالي سُجِلت المباراة كـ"خسارة" للنادي الإماراتي.

    ولذا كإجمالي؛ يكون العين قد فاز في 3 مباريات ضد غريمه النصر، ومثلهم للعالمي في البطولة القارية الكبيرة.

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    آل رحيمي.. كابوس النصر المرعب في البطولة الآسيوية!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن "آل رحيمي"؛ كانوا أبطال فوز نادي العين الإماراتي ضد عملاق الرياض النصر، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    نعم.. المغربي حسين رحيمي سجل هدفي العين "الأول والثاني"، في الدقيقتين 25 و63؛ بينما تكفل شقيقه سفيان، بتسجيل "الثالث" في هذه القمة الآسيوية الكبيرة.

    وذلك يعيدنا بالذاكرة إلى عام 2024 تحديدًا؛ عندما تخطى العين عقبة النصر، في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا.

    - مباراتا ربع نهائي أبطال آسيا 2024:

    * الذهاب: العين (1-0) النصر.

    * الإياب: النصر (4-3) العين؛ ثم فوز بطل الإمارات بـ"ركلات الجزاء".

    وكان سفيان رحيمي؛ هو من سجل هدف الذهاب الوحيد لفريق العين الأول لكرة القدم، بينما تكفل بإحراز ثنائية أخرى في الإياب.

    أي أن سفيان شارك في 3 أهداف "ذهابًا وإيابًا" عام 2024، ثم أحرز آخر في نسخة الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ مع تسجيل شقيقة ثنائية أيضًا، في مباراة الليلة.

    ومن هُنا؛ سنقول إن "آل رحيمي" هم كابوس النصر المرعب، في مسابقة دوري أبطال آسيا بالفعل.

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    النصر.. عندما شاهدنا "أسوأ نسخة" مع أنجي بوستيكوجلو

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ لنتحدث الآن عن القمة الآسيوية نفسها بين نادي العين الإماراتي وعملاق الرياض النصر، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    النصر قدّم مباراة كارثية بكل ما تحمله من معاني، بقيادة مديره الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تغيير خطة اللعب إلى "3-4-3" والبدء بتشكيل خاطئ.

    * ثانيًا: فراغات شاسعة خلف الظهيرين وقلبي الدفاع.

    * ثالثًا: فشل كبير في عملية الضغط على الخصم.

    * رابعًا: صعوبات في إيجاد الحلول الهجومية.

    كما أن سوء الحالة الفنية لجميع نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم تقريبًا؛ لعب دورًا هائلًا في السقوط المدوي أمام العين، مساء اليوم الثلاثاء.

    مثلًا.. شاهدنا خطأً فادحًا من الظهير الأيسر النصراوي سعد الناصر، في هدف الفريق الإماراتي الأول؛ حيث مرر كرة وصلت إلى النجم المغربي حسين رحيمي، المنفرد بمرمى الحارس نواف العقيدي.

    كذلك رأينا أسوأ نسخة من الجناح السنغالي ساديو ماني، الذي فقد الكثير من الكرات ولم يقدّم أي مساعدات هجومية ودفاعية؛ ورغم ذلك لم يقم بوستيكوجلو باستبداله، في هذه القمة الآسيوية.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أنجي بوستيكوجلو.. العين يكشف "سذاجة" مدرب النصر!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فالقمة الآسيوية ضد نادي العين الإماراتي أعطت عاشق عملاق الرياض النصر، سببًا من أجل "الندم" على المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    جيسوس أشرف على تدريب فريق النصر الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ حيث رفض تمديد عقده، مفضلًا الرحيل بشكلٍ رسمي.

    وبالطبع.. هذا المدرب البرتغالي كان لديّه أخطاءه الشخصية أيضًا؛ لكننا كُنا نشاهده دائمًا، يقوم بالآتي:

    * أولًا: التفاعل المستمر على الخط؛ مع توجيه التعليمات إلى لاعبيه طوال الـ90 دقيقة.

    * ثانيًا: إيقاظ نجومه داخل أرضية الملعب؛ إذا شعر بالتخاذل منهم أو تراجع مستواهم.

    "إذًا.. ماذا رأينا في المقابل من المدير الفني الأسترالي الحالي أنجي بوستيكوجلو؟!"؛ الإجابة هي لا شيء حرفيًا، حيث ظهر منهزمًا أمام طوفان العين وساذجًا على المستوى التكتيكي.

    طوفان العين هز شباك النصر 4 مرات، دون أي تحرك من بوستيكوجلو؛ بل أن النادي الإماراتي خرج بشباك نظيفة، رغم أنه عانى دفاعيًا في آسيا لفتراتٍ طويلة.

    والحقيقة أن العين يدين بفضل "الشباك النظيفة"؛ لخطة الضغط العالي من الجهاز الفني، بالإضافة إلى تألُق النجم المصري رامي ربيعة تحديدًا.

    وليس أمام بوستيكوجلو الآن، سوى إيجاد الحلول سريعًا؛ وإلا مصيره مع النصر سيكون "الطرد" من النادي، خاصة أنه لا يتعلم من أخطائه المتكررة مؤخرًا.