استقر محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، على بديل عبد الصمد الزلزولي، الذي يمثل غيابه ضربة موجعة لأسود الأطلس، قبل كأس العالم 2026.
الزلزولي خارج كأس العالم: استبعاد نجمي المغرب رسميًا .. مؤشر إيجابي وتصرف وهبي يثير التساؤلات!
إصابة الزلزولي وأزمة للمغاربة
وتعرض عبد الصمد الزلزولي لإصابة قوية، أثناء مشاركته في المباراة الودية بين المغرب والنرويج، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكلا المنتخبين، وذلك بعدما قدم جناح ريال بيتيس، عرضًا متميزًا، توّجه بصناعة تمريرة حاسمة إلى براهيم دياز، الذي سجل هدف الأسود في اللقاء.
إصابة الزلزولي كانت بمثابة ضربة قوية لكتيبة محمد وهبي، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل الإصابة، بأنه يعاني من التواء في الرباط الداخلي للركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح بين 3-4 أسابيع.
- AFP
نجم المغرب خارج المونديال رسميًا
وقرر وهبي، استبعاد عبد الصمد الزلزولي رسميًا من كأس العالم 2026، حيث استقر على استدعاء أمين سباعي، مهاجم أنجيه الفرنسي، بدلًا منه.
وكان وهبي قد استدعى أمين سباعي، ليمثل منتخب المغرب لأول مرة، خلال مباراتي بوروندي ومدغشقر، حيث شارك بديلًا، إلا أنه صنع تمريرتين حاسمتين عبر 20 دقيقة من اللقاء الأول، بينما لعب لمدة 5 دقائق في اللقاء الثاني، فيما لم يشارك في ودية النرويج.
وانتقل أمين سباعي إلى أنجيه في أكتوبر 2025، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الفتح السعودي، فيما شارك في 27 مباراة بجميع المسابقات، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.
- AFP
مؤشرات: نقطة إيجابية وتصرف وهبي غير مفهوم
الزلزولي لم يكن اللاعب الوحيد الذي تقرر استبعاده رسميًا من قائمة المغرب قبل كأس العالم، بل قرر وهبي أيضًا، إخراج نايف أكرد، نجم مارسيليا الفرنسي، من حساباته، ليقرر ضم مروان سعدان، متوسط ميدان الفتح، في رحلة المونديال.
قرارات وهبي الجديدة، حملت مؤشرين؛ الأول إيجابي بعدم تعرض نصير مزراوي، لإصابة قوية تستلزم غيابه عن كأس العالم، وذلك بعدما أُخرج بتبديل اضطراري أيضًا في مباراة النرويج، الأمر الذي كان ينذر بأزمة مغربية في الجبهة اليسرى.
المؤشر الثاني حمل بعض الجدل، أعربت عنه الجماهير، بقرار وهبي باستبعاد نايف أكرد، والسبب هو استدعاء اللاعب من الأساس، بالرغم من عدم جاهزيته بالشكل الكافي لتمثيل المغاربة في رحلة أمريكا الشمالية، علمًا بأن نجم مارسيليا، صاحب الـ30 عامًا و64 مباراة دولية، والذي كان شاهدًا على إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر، لم يشارك في أي مباراة تحضيرية للمغرب قبل كأس العالم، سواءً بغيابه عن مباراتي الإكوادور وباراجواي في مارس الماضي، بسبب إصابته في الفخذ، أو بغيابه عن مباريات بوروندي ومدغشقر والنرويج.
- Getty Images
قائمة المغرب في كأس العالم
وطبقًا للمعطيات الجديدة، فإن قائمة المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، ستكون على النحو التالي..
حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.
الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلعمري، أشرف حكيمي، زكرياء الواحدي، شادي رياض، رضوان حلحال، عيسى ديوب.
خط الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نائل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري، مروان سعدان.
الهجوم: شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، براهيم دياز، جسيم ياسين، أيوب الميموني.
القائمة تضم عددًا من النجوم الذين ساهموا في الإنجاز التاريخي مع وليد الركراركي، ببلوغ المركز الرابع في مونديال 2022 في قطر، كأكبر إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة، فضلًا عن استدعاء جسيم ياسين، الذي شارك في إنجاز "أشبال الأطلس"، في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، مع تواجد أيوب بوعدي الذي يستعد لأول تجربة له بعد اختيار تمثيل الأسود.
وكان محمد وهبي قد تطرق للحديث عن عدم استدعاء سفيان بوفال، رغم مشاركته في معسكر المغرب في مايو الماضي، حيث قال إنه كان صريحًا مع اللاعب وأخبره بأن مركزه سيشهد منافسة كبيرة.
- Getty Images
مواجهات المغرب في كأس العالم
ويخوض منتخب المغرب مواجهات من العيار الثقيل، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعب في المجموعة الثالثة.
وتقام جميع مباريات المغرب في كأس العالم، في الواحدة صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة، سواءً بملاقاة البرازيل في 14 يونيو، أو إسكتلندا في 20 يونيو، أو باختتام المجموعات، أمام هايتي في 25 من الشهر الجاري.