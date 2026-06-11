الزلزولي خارج كأس العالم: استبعاد نجمي المغرب رسميًا .. مؤشر إيجابي وتصرف وهبي يثير التساؤلات!

الزلزولي لم يكن اللاعب الوحيد الذي تقرر استبعاده رسميًا من قائمة المغرب قبل كأس العالم، بل قرر وهبي أيضًا، إخراج نايف أكرد، نجم مارسيليا الفرنسي، من حساباته، ليقرر ضم مروان سعدان، متوسط ميدان الفتح، في رحلة المونديال.

قرارات وهبي الجديدة، حملت مؤشرين؛ الأول إيجابي بعدم تعرض نصير مزراوي، لإصابة قوية تستلزم غيابه عن كأس العالم، وذلك بعدما أُخرج بتبديل اضطراري أيضًا في مباراة النرويج، الأمر الذي كان ينذر بأزمة مغربية في الجبهة اليسرى.

المؤشر الثاني حمل بعض الجدل، أعربت عنه الجماهير، بقرار وهبي باستبعاد نايف أكرد، والسبب هو استدعاء اللاعب من الأساس، بالرغم من عدم جاهزيته بالشكل الكافي لتمثيل المغاربة في رحلة أمريكا الشمالية، علمًا بأن نجم مارسيليا، صاحب الـ30 عامًا و64 مباراة دولية، والذي كان شاهدًا على إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر، لم يشارك في أي مباراة تحضيرية للمغرب قبل كأس العالم، سواءً بغيابه عن مباراتي الإكوادور وباراجواي في مارس الماضي، بسبب إصابته في الفخذ، أو بغيابه عن مباريات بوروندي ومدغشقر والنرويج.