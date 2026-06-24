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علي سمير

المعركة الثانية | رونالدو عثر على "الشفرة السحرية" ضد أوزبكستان و"الركلة الضائعة" لا تكفي لإسقاط ميسي!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
البرتغال
كأس العالم
البرتغال ضد أوزبكستان
أوزبكستان
الأرجنتين ضد النمسا
الأرجنتين
النمسا

منافسة محتدمة في الجولة الثانية من كأس العالم

عدنا إليكم من جديد بمعارك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والحديث هنا ليس عن المنافسات المحلية لهما في السعودية أو الولايات المتحدة، بل بطولة كأس العالم 2026.

بعد الموسم المبهر الذي قدمه رونالدو مع النصر، وحصوله على لقب دوري روشن وسط منافسة شرسة مع الهلال، يذهب صاحب الـ41 سنة إلى المسابقة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لاختبار نفسه مرة أخرى في المونديال، نحو تحقيق حلم الفوز بأول لقب في تاريخه.

وأما ميسي، فيدخل وهو يشعر بالكثير من الأريحية، موسم جيد مع إنتر ميامي حصل خلاله على الدوري الأمريكي، ويلعب النسخة الحالية من المونديال دون الكثير من الضغوط، بعدما اعتلى منصة التتويج في قطر 2022.

والآن، مع ظهورهما مرة أخرى في هذا الحدث، دعونا نستعرض ما يقدمه الثنائي في كأس العالم، واليوم موعدنا مع معركة جديدة بينهما، بعد مشاركتهما في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة!

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ميسي .. العزف مستمر والنمسا ضحية جديدة

    كانت ليلة اتسمت بالإثارة والندية؛ عندما ظهر ميسي ليقود منتخب الأرجنتين للفوز (2-0) ضد النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ثنائية الأرجنتين جاءت بواسطة ميسي، في الدقيقتين 38 و90+5؛ ليتصدر التانجو "المجموعة العاشرة" المونديالية، التي تضم كل من النمسا والجزائر والأردن أيضًا، والغريب أن كل أهداف الفريق في البطولة حتى الآن "5" جاءت جميعها عن طريق ليو.

    أخبرناكم في الحلقة الماضية أن هذا المونديال سيشهد تألق ميسي وإبداعه أكثر من أي نسخة، لأنه يخوضه دون أي ضغوط بعد فك النحس والحصول على لقب 2022 في قطر، ومباراة النمسا تأتي كدليل جديد على هذه النظرية.

    ربما ظهر بميسي بمستوى أقل نوعًا ما من عزفه المنفرد بهاتريك أمام الجزائر، لكنه كان العلامة الفارقة في الأرجنتين، بفضل تحركاته المهمة، ومساهمته في بداية أغلب الهجمات وحمل الكرة نحو مناطق خطيرة قريبة من مرمى الخصم.

    ما فعله ميسي لا يتناسب مع إكماله 39 سنة، وكأنه استعاد أفضل نسخة منه التي شاهدناها مع برشلونة لسنوات طويلة، مما يأتي بمثابة الإنذار شديد اللهجة للفرق المتنافسة على لقب المونديال الحالي، لأن ليو في أفضل حالاته ومن الصعب إيقافه!

    هل يكرر نفس المستوى أمام عمالقة البطولة والمرشحين الكبار مثلما فعل ضد الجزائر والنمسا؟ أمر طبيعي ومتوقع، وسؤال لا يجب أن يُطرح من الأساس بخصوص لاعب مثل ميسي.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دخل التاريخ بالإيجاب والسلب

    واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة التاريخ؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده ضد النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ميسي حقق رقمين تاريخيين، بعد ثنائيته في الشباك النمساوية، مساء الإثنين الماضي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: أصبح الهداف التاريخي "منفردًا"؛ لبطولة كأس العالم.

    * ثانيًا: أصبح الأكثر تسجيلًا في مباريات متتالية؛ ببطولة كأس العالم.

    ووصل ميسي إلى هدفه "الثامن عشر"، عبر تاريخ مشاركاته بالمونديال؛ متجاوزًا رقم المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، صاحب الأهداف الستة عشر.

    أيضًا.. أصبح الأسطورة الأرجنتينية "ثالث لاعب" عبر تاريخ كأس العالم، يُسجل في 6 مباريات متتالية بالبطولة؛ بعد الفرنسي جاست فونتين، والبرازيلي جيرزينيو.

    رغم كتابته التاريخ "إيجابيًا"؛ إلا أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بصم على "رقم سلبي" أيضًا، خلال مواجهة منتخب بلاده ضد النمسا.

    وأهدر نجم إنتر ميامي ركلة جزاء ضد النمسا؛ لتكون الثالثة في بطولات كأس العالم، وهو رقم سلبي تاريخي.

    وأساسًا.. ميسي هو أول لاعب في التاريخ؛ يسدد 7 "ركلات جزائية" في بطولة كأس العالم، مسجلًا 4 منهم.

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    رونالدو ينتفض في وجه الجميع

    بعد فترة من الغياب، سمعنا أخيرًا صيحة "Suiii" تزلزل المدرجات، ومعها احتفال كريستيانو رونالدو بأحد أهدافه مع البرتغال في البطولات الكبرى، وهذا ما حدث مساء الثلاثاء، في فوز بلاده على أوزبكستان 5/0، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

    إصرار رونالدو كان واضحًا منذ الوهلة الأولى، تزامنًا مع مقارنته بما يقدمه ميسي في البطولة، جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي وإرلينج هالاند ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم المتألقين حتى الآن في مونديال 2026.

    نجم النصر أضاع فرصة مبكرة للتسجيل من عرضية نونو مينديش، لكنه عاد ليتصدر المشهد بهدف أول، قبل تسجيل الهدف الثالث في وقت لاحق، ليكون الركيزة الأساسية للانتصار الكاسح لبلاده بعد التعادل المحبط ضد الكونغو في الجولة الأولى.

    على الجانب الفردي، ما قدمه رونالدو لا غبار عليه، المهاجم المخضرم تواجد في كل مكان، وتسجيله مبكرًا ساعد على تخفيف الضغوط عليه، والتخلص من الحرص الزائد على التسجيل بدلًا من الاهتمام بمصلحة فريقه.

    مواجهة أوزبكستان ربما تكون الشفرة السحرية لإخراج أفضل ما عنده مع البرتغال، التسجيل مبكرًا = التألق وهز الشباك مرة أخرى والاقتراب من هاتريك بعد التخلص من هواجس التهديف، وقيادة الفريق لانتصار مطمئن بدرجة كبيرة.

    العديد من التكهنات أثيرت حول تسبب البرتغالي في أزمة داخل غرفة ملابس البرتغال وتعامله بأنانية مع باقي اللاعبين، ولكن حالة الاحتفاء بثنائيته تنفي هذه النظرية تمامًا، وتؤكد أن رونالدو الحقيقي عاد لنا من جديد ليشعل المنافسة مع ميسي.

    وفي الحقيقة، هذا ما نريده .. لا نرغب في مشاهدة منافسة محسومة لليو على حساب نظرية البرتغالي أو العكس، لأن ما تعودنا عليه هو تألق الثنائي معًا لخلق الحيرة في عقول الجميع لاختيار الأفضل.

  • وأخيرًا .. تم فك النحس

    الأمر لا يتوقف على ميسي فقط، عندما يسجل كريستيانو فمن الطبيعي سماع المزيد من الأرقام القياسية التي تم كسرها من خلال النجم البرتغالي.

    رونالدو كان يُعاني حالة من النحس مع البطولات الكبرى في الفترة الأخيرة، لم يسجل سوى مرة وحيدة فقط في 5 مباريات لعبتها البرتغال في 5 مباريات بكأس العالم 2022، وعجز عن مساعدة بلاده لتفادي الخروج المبكر من دور الثمانية.

    وفي يورو 2024 وقعت الكارثة الكبرى، رونالدو لم يسجل أبدًا في 5 مباريات للبرتغال، ليستمر نحسه، مما يفسر الضغوط التي عانى منها صاحب الـ41 سنة بالمونديال الحالي.

    ووفقًا لفلسفة رونالدو ومجريات مسيرته، فإن الأزمات وُجدت حتى يتم القضاء عليها، كريستيانو سجل ليكون أول لاعب يهز الشباك في 6 بطولات كأس عالم، وصولًا بمونديال 2006 وحتى الآن.

    وبعد هذه الملحمة سنجد أن كريستيانو فعل كل ذلك :

    - أنهى النحس الذي استمر لـ10 مباريات دون أي أهداف مع البرتغال في البطولات الكبرى

    - أول لاعب يسجل 10 أهداف في بطولات اليورو وكأس العالم "معًا"

    - الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم متفوقًا على إيزيبيو، ليحطم أسطورة بلاده ورقمه المونديالي القياسي

    - أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم، وفي المركز الثاني خلف روجيه ميلا كأكبر لاعب يسجل عمومًا متفوقًا على ليونيل ميسي الرابع وبيبي الثالث، حيث يتصدر الكاميروني القائمة بعمر 42 سنة و39 يومًا

  • ronaldo messi(C)Getty images

    من المنتصر في المعركة الثانية؟

    بالنظر إلى ما قدمه ميسي ضد النمسا ورونالدو أمام أوزبكستان، سنجد أن التعادل هو النتيجة الأكثر عدلًا بشكل كبير، حتى لا نظلم أحدهما لصالح الآخر.

    رونالدو سجل هدفين وميسي أيضًا، نعم الضغوط كانت أكبر على البرتغالي، بينما استمتع ليو بنفسه ومهاراته ضد المنتخب النمساوي، ولكن ما يحدث لكريستيانو ليس ذنبه.

    ربما أضاع ميسي ركلة جزاء تقلل من أسهمه، ولكن رونالدو أيضًا أهدر فرصتين محقتتين لتسجيل الهاتريك، لذلك نتيجة المعركة الثانية هي التعادل!