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محمد سعيد

"المطاعم وشيء أحببته في ليفربول وفيورنتينا" .. محمد صلاح يكشف عن أسباب انجذابه لعرض طرابزون سبور ويقطع وعدًا لجماهيره

طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
محمد صلاح
ليفربول
فيورنتينا

الملك المصري يتحدث عن "الأوقات الصعبة" في تركيا

فتح النجم المصري محمد صلاح قلبه في مقابلة حصرية مع وسائل الإعلام الرسمية لناديه الجديد طرابزون سبور، كاشفاً عن كواليس انضمامه المثير للنادي التركي بعد مسيرة أسطورية في الدوري الإنجليزي.

وأوضح "الملك المصري" الدوافع الشخصية والرياضية التي جعلته يختار وجهته الجديدة، مؤكدًا أن شغف الجماهير كان العامل الحاسم في قراره.

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  • سر الانجذاب لطرابزون وذكريات ليفربول وفيورنتينا

    كشف النجم المصري محمد صلاح عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقراره المفاجئ بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مشيراً إلى أن شغفه بالمدن التي تتنفس كرة القدم كان المحرك الأساسي وراء هذه الخطوة.

    وأوضح صلاح في تصريحاته الرسمية أنه بمجرد سماعه عن عرض النادي التركي، بدأ على الفور في استكشاف المدينة بطريقته الخاصة، حيث قال ضاحكًا: "بحثت عن المطاعم وأجمل الأماكن في المدينة".

    وأضاف: "لعبت لأندية مثل ليفربول وفيورنتينا، حيث تمتلك كرة القدم ثقافة قوية هناك، وأعلم أن التواجد في مدينة يكرس سكانها أنفسهم بشغف لكرة القدم يختلف تمامًا عن التواجد في العاصمة أو أي مكان آخر".

    ولم يتوقف اهتمام صلاح عند الجانب الرياضي فحسب، بل امتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية التي تضمن له الاستمتاع بتجربته الجديدة في تركيا، حيث أكد محمد صلاح أنه بدأ فور وصوله في البحث عن أفضل الأماكن والمطاعم الممكنة لتناول الطعام، معتبراً أن هذا البحث كان أول رد فعل عفوي منه فور علمه باهتمام النادي بضمه.

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    كلمة السر في إقناع الملك المصري

    فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة التي أدت لارتدائه قميص طرابزون سبور، أشار صلاح إلى أن طموح رئيس النادي، أرطغرل دوغان، كان له الأثر الأكبر في اتخاذ القرار النهائي.

    وأوضح النجم المصري قائلاً: "أعتقد أن طموح الرئيس وما يحاول بناءه في النادي هو ما أقنعني، لأنني قادم من بيئة في ليفربول حيث أحبني الناس وأظهروا لي دائماً حباً واحتراماً كبيراً، لقد كنت هناك لمدة تسع سنوات، وبعد ما قاله الرئيس عن الحب الذي سأتلقاه، فكرت أنني أريد حقاً رؤية ذلك".

    وشدد صلاح على أن الرغبة الحقيقية في تحقيق الألقاب كانت هي الجوهر الذي يبحث عنه في محطته القادمة، خاصة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في إنجلترا، مضيفًا في حديثه: "لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي كان رغبته في الفوز بشيء ما هنا مع الفريق، هذا ما أقنعني حقًا، واعتقدت أن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لي".

  • لحظات عاطفية غير مسبوقة في طرابزون

    وصف صلاح لحظة وصوله إلى المطار واستقبال الجماهير له بأنها لحظة فارقة في مسيرته، حيث لامست مشاعره بشكل لم يتوقعه، وصرح "مو" الذي نادرًا ما يظهر تأثره العاطفي علنًا: "أنا في الواقع لست شخصًا عاطفيًا على الإطلاق، ولكن ما حدث عندما وصلت إلى المطار شعرت وكأنه أكمل شيئاً كان مفقوداً بداخلي، لا بد أنني كنت أرغب حقًا في مشاهدة ترحيب مثل هذا، لم أكن أتوقع أي شيء مثله على الإطلاق".

    وقد أثارت هذه المشاهد ردود فعل واسعة حتى بين زملائه السابقين في "الريدز"، حيث كشف صلاح أن ما حدث في المطار والملعب كان لا يصدق وأنه لا يزال على اتصال مع دومينيك سوبوسلاي وآخرين ممن اندهشوا من حجم الاستقبال.

    وتابع صلاح بتأثر: "لا أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الذين يتلقون هذا النوع من الحب من المشجعين حتى قبل لمس الكرة، ولهذا السبب شعرت حقاً بالسعادة والتأثر الشديد".

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    وعد الجماهير وطموح حصد الألقاب

    لم يكتفِ صلاح بالحديث عن الماضي أو أسباب الانتقال، بل وجه رسالة مباشرة وقوية لجماهير طرابزون سبور، واضعًا نصب عينيه منصات التتويج، حيث قال النجم المصري في رسالته الختامية: "سنحتاج إلى دعمكم طوال الموسم، ستكون هناك لحظات صعبة أيضاً، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أعدكم به هو أن كل فرد في هذا النادي وجميع اللاعبين سيفعلون كل ما في وسعهم لتحقيق شيء ما، آمل أن نحقق بدعمكم نجاحاً كبيراً في أوروبا وفي الدوري أيضًا، سنحتاج إليكم دائماً".

    واختتم صلاح حديثه بالتأكيد على أن طموحه لم يتغير منذ أن كان طفلاً يركب أربع حافلات للوصول إلى التدريبات، مشيراً إلى أن التحدي القادم هو دائمًا الأهم بالنسبة له. وعند سؤاله عن الكأس المفضلة لديه من بين مجموعته الكبيرة، أجاب بوضوح: "الكأس التالية، دائمًا الكأس التالية".