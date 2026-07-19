بطريقة المصارعة!.. نجم الأرجنتين يعتدي على بابلو جافي بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

لكن.. الإعادات أظهرت مشهدًا مشينًا للغاية، بين نجوم منتخب الأرجنتين ومتوسط الميدان الإسباني بابلو جافي؛ وذلك قبل تدخُل المدير الفني ليونيل سكالوني، والذي تحدثنا عنه.

الإعادات أظهرت نجوم الأرجنتين، وهم يعتدون على جافي؛ قبل أن يقوم متوسط ميدان "التانجو" لياندرو باريديس، بحركة تشبه "المصارعة" مع النجم الإسباني.

باريديس قام بـ"ضرب" جافي؛ ثم إسقاطه على أرضية الملعب، في مشهد صادم للغاية.

ولم يتضح حتى الآن، سبب هذا التوتر بين جافي ونجوم الأرجنتين؛ وخاصة باريديس الذي قام بإسقاطه أرضًا، في النهاية.