بطريقة المصارعة!.. نجم الأرجنتين يعتدي على بابلو جافي بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

شهد ختام نهائي كأس العالم 2026، لقطة مشينة للغاية؛ وذلك بين نجوم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ومتوسط الميدان الإسباني بابلو جافي.
منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الفوز (1-0) ضد الأرجنتين، في المباراة النهائية.
شهد ختام نهائي كأس العالم 2026، لقطة مشينة للغاية؛ وذلك بين نجوم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ومتوسط الميدان الإسباني بابلو جافي.
منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الفوز (1-0) ضد الأرجنتين، في المباراة النهائية.
وفي هذا السياق.. وقعت مشادة بين نجوم إسبانيا والأرجنتين؛ وذلك بعد إطلاق صافرة ختام نهائي بطولة كأس العالم 2026، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.
وعلى الفور؛ تدخل المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، لإبعاد نجوم إسبانيا.
تدخُل سكالوني منع الأمر من التصاعد أكثر؛ حيث نجح في احتواء الموقف سريعًا، وإعادة الأجواء الهادئة من جديد.
لكن.. الإعادات أظهرت مشهدًا مشينًا للغاية، بين نجوم منتخب الأرجنتين ومتوسط الميدان الإسباني بابلو جافي؛ وذلك قبل تدخُل المدير الفني ليونيل سكالوني، والذي تحدثنا عنه.
الإعادات أظهرت نجوم الأرجنتين، وهم يعتدون على جافي؛ قبل أن يقوم متوسط ميدان "التانجو" لياندرو باريديس، بحركة تشبه "المصارعة" مع النجم الإسباني.
باريديس قام بـ"ضرب" جافي؛ ثم إسقاطه على أرضية الملعب، في مشهد صادم للغاية.
ولم يتضح حتى الآن، سبب هذا التوتر بين جافي ونجوم الأرجنتين؛ وخاصة باريديس الذي قام بإسقاطه أرضًا، في النهاية.
شهدت مسيرة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ نجاحًا كبيرًا للغاية، بقيادة المدير الفني الوطني لويس دي لا فوينتي.
المنتخب الإسباني تصدر "المجموعة الثامنة" المونديالية، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات؛ حيث فاز على السعودية وأوروجواي، وتعادل مع كاب فيردي.
وفي الأدوار الإقصائية.. فازت إسبانيا على النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا تواليًا؛ وصولًا إلى مواجهة الأرجنتين، في المباراة النهائية.
وكما ذكرنا.. حققت إسبانيا اللقب العالمي؛ وذلك بعد الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بهدف مقابل لا شيء.
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ومن ناحيته.. منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، بسهولة كبيرة للغاية؛ وذلك بـ3 انتصارات تواليًا، ضد الجزائر والنمسا والأردن.
بعد ذلك؛ عانت الأرجنتين بشدة في "الإقصائيات"، وتحديدًا ضد كل من كاب فيردي ومصر وسويسرا، في الأدوار من الـ32 إلى ربع النهائي.
ثم خاض الأرجنتينيون مواجهة أخرى صعبة؛ بعدما انتصروا (2-1) على منتخب إنجلترا، في المربع الذهبي.
وخلال المباراة النهائية؛ قدّم منتخب الأرجنتين أسوأ أداء له في بطولة كأس العالم، ليخسر (0-1) ضد إسبانيا.