المصادر: نجم المنتخب الأمريكي ريكاردو بيبي يقترب من الانتقال إلى فولهام مقابل 42 مليون دولار

أفادت مصادر لـ«GOAL» أن الصفقة على وشك الاكتمال، ولم يتبق سوى الفحص الطبي لإتمام عملية الانتقال. غير أن معظم المفاوضات تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية، عندما سعى فولهام جاهدًا لإتمام صفقة بقيمة 35 مليون دولار حتى بعد تعرض المهاجم لكسر في ذراعه.

تم الانتهاء من الشروط الشخصية بين بيبي والنادي، في حين يستعد نادي PSV للاستفادة من المهاجم بعد عامين متتاليين من العروض المتزايدة. في يناير 2025، تلقى نادي PSV عرضًا بقيمة 20.7 مليون دولار من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أفادت مصادر لـGOAL في ذلك الوقت، في حين قدم نادي وست هام أيضًا عرضًا للإعارة مع خيار الشراء.

لن يكون بيبي أول أمريكي يلعب لفولهام. يضم النادي حاليًا نجم المنتخب الأمريكي أنطوني روبنسون، في حين أصبح لاعبون مثل كلينت ديمبسي وبريان ماكبرايد وتيم ريم أبطالًا في كرافن كوتيدج.

كان فابريزيو رومانو أول من أورد خبر انتقال بيبي.