المشجعون غاضبون .. تسريب قميص بايرن ميونخ المحتمل للموسم المقبل!

في السنوات الماضية، تكررت الخلافات بين المشجعين وإدارة النادي بسبب الاختلاف في الآراء حول تصاميم القمصان. وتركزت الانتقادات بشكل أساسي على القمصان التي تُرتدى في المباريات على أرض الفريق، والتي اعتبرها المشجعون في كثير من الأحيان تجريبية للغاية وتفتقر إلى الطابع التقليدي.

وقد تم تسريب صورتين لقميصين آخرين في نهاية العام الماضي. وكلاهما يتميز بتصميم كلاسيكي ومن المتوقع أن يلقى إعجاب المشجعين الملتزمين بالتقاليد بشكل خاص.

في المباريات التي تقام على أرضه، من المقرر أن يرتدي لاعبو ميونيخ في الموسم المقبل قميصاً أحمر بياقة بيضاء، وهو ما طالما طالب به المشجعون بشدة. وتتميز الخلفية الحمراء بخطوط رفيعة بلونين أحمر فاتح وأحمر غامق. أما القميص المخصص للمباريات خارج أرضه، فمن المقرر أن يكون أبيض اللون، مع خطوط حمراء وزرقاء على الياقة والأكمام.