المزيد من المشاكل في باريس .. ديمبيلي غاضب من قرار لويس إنريكي

استُبعد ديمبيلي من التشكيلة الأساسية في مواجهة موناكو يوم الجمعة. وفاجأ المدرب إنريكي الجماهير والمحللين على حدٍّ سواء بوضع المهاجم ضمن قائمة البدلاء.

ودخل المهاجم أرض الملعب في نهاية المطاف في الدقيقة 68، لكنه لم يتمكن من قيادة فريقه إلى الفوز على موناكو.

وأثار قرار استبعاد الفائز بالكرة الذهبية ضجّة، لا سيما بالنظر إلى جدول مبارياته الأخير. فقد جرى استبداله مبكرًا مؤخرًا أمام رين، وأُريح تمامًا أمام ليل.

ووفقًا لصحيفة ليكيب، فقد أبدى ديمبيلي رد فعل داخليًا قويًا للغاية إزاء قرار المدرب. وكان الدولي الفرنسي يتوقع تمامًا أن يبدأ المباراة أساسيًا بعد فترة من الراحة بعيدًا عن مركز تدريبات النادي.