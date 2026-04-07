المزيد من الفوضى في تشيلسي! زملاء إنزو فرنانديز يطلبون من ليام روزينيور رفع الإيقاف التأديبي قبل المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي

اتخذ مدرب تشيلسي موقفاً صارماً فيما يتعلق بالانضباط من أجل استقرار مسيرة الفريق المضطربة، حتى مع بقاء اللاعب الذي انضم إلى الفريق مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني في صدارة الإحصائيات برصيد 12 هدفاً وست تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويؤكد روزينيور أنه رغم احترامه لموهبة لاعب الوسط وإحباطه، فإن هوية النادي على المدى الطويل يجب أن تكون لها الأسبقية على مشاركة اللاعبين بشكل فردي.

وفي معرض شرحه لقرار تطبيق العقوبة، قال روزينيور: "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلام سيئ لأقوله عنه، لكنه تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. كشخصية وكإنسان وكلاعب، أكن له أقصى درجات الاحترام. إنه محبط لأنه يريدنا أن ننجح. فيما يتعلق بالقرار، الأمر لا يتعلق بي أنا فقط، أو بالمديرين الرياضيين. الملاك واللاعبون، نحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. عليك حماية الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز الحدود".