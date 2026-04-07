Getty Images Sport
ترجمه
المزيد من الفوضى في تشيلسي! زملاء إنزو فرنانديز يطلبون من ليام روزينيور رفع الإيقاف التأديبي قبل المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي
الفريق يطالب بعودة نجمه
أفادت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي أن مجموعة من كبار لاعبي تشيلسي تواصلت مع روزينيور لطلب إعادة ضم فرنانديز إلى التشكيلة بعد العقوبة الداخلية التي فُرضت عليه مؤخرًا. وقد تم استبعاد اللاعب الدولي الأرجنتيني من تشكيلة الفريق في المباراة التي فاز فيها تشيلسي على بورت فالي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن أجرى مقابلات لم يضمن فيها مستقبله في النادي، بل ألمح إلى احتمال انتقاله إلى ريال مدريد. وعلى الرغم من توسلات الفريق، لا يزال اللاعب وممثلوه متشائمين بشأن رفع الإيقاف في الوقت المناسب قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ضد مانشستر سيتي.
- Getty
روزينور يدافع عن المعايير الثقافية
اتخذ مدرب تشيلسي موقفاً صارماً فيما يتعلق بالانضباط من أجل استقرار مسيرة الفريق المضطربة، حتى مع بقاء اللاعب الذي انضم إلى الفريق مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني في صدارة الإحصائيات برصيد 12 هدفاً وست تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويؤكد روزينيور أنه رغم احترامه لموهبة لاعب الوسط وإحباطه، فإن هوية النادي على المدى الطويل يجب أن تكون لها الأسبقية على مشاركة اللاعبين بشكل فردي.
وفي معرض شرحه لقرار تطبيق العقوبة، قال روزينيور: "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلام سيئ لأقوله عنه، لكنه تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. كشخصية وكإنسان وكلاعب، أكن له أقصى درجات الاحترام. إنه محبط لأنه يريدنا أن ننجح. فيما يتعلق بالقرار، الأمر لا يتعلق بي أنا فقط، أو بالمديرين الرياضيين. الملاك واللاعبون، نحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. عليك حماية الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز الحدود".
مفاوضات بشأن العقد في ظل اهتمام ريال مدريد
وفي الوقت الذي يستمر فيه الخلاف حول العقوبات التأديبية، يُقال إن وكلاء لاعب الوسط يركزون على الحصول على عقد أفضل يعكس مشاركاته الـ46 ومساهمته الكبيرة في تسجيل الأهداف هذا الموسم. وتراقب عدة أندية أوروبية كبرى الوضع عن كثب، لكن يُقال إن اللاعب يفضل البقاء في غرب لندن في حال التوصل إلى اتفاق مناسب.
قال وكيل أعمال فرنانديز، خافيير باستوري، مؤخرًا: "نعم، كانت هناك محادثات حول تجديد عقده. بدأنا مناقشة الأمر في ديسمبر أو يناير، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. نظرًا لأن عقد إنزو لا يزال ساريًا لمدة ست سنوات، قررنا عدم تجديده لأن الشروط لم تكن مناسبة لنا أو للاعب؛ وبالنظر إلى ما يستطيع إنزو تقديمه اليوم، فإنه يستحق أكثر بكثير مما يكسبه حاليًا... خطتنا بعد كأس العالم هي الاجتماع مع تشيلسي مرة أخرى، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسنبحث عن خيارات أخرى."
- (C)Getty Images
مواجهة ويمبلي تلوح في الأفق
يتعين على تشيلسي خوض جدول مباريات صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مواجهات مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، قبل خوض مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المهمة ضد ليدز يونايتد في ويمبلي. وتتزايد الضغوط على روزينيور لحل التوتر وإعادة دمج قائد الفريق للحفاظ على الأمل الوحيد المتبقي في الفوز بلقب.