المزيد من الفحوصات في الطريق .. الكشف عن آخر تطورات إصابة مبابي

تلقى مبابي وريال مدريد أنباءً إيجابيةً إلى حد ما عقب خروج المهاجم من الملعب خلال مباراته التاريخية رقم 100 مع النادي.

فقد أحدث نجم باريس سان جيرمان السابق صدمةً في ملعب بيتيس عندما طلب استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد ريال بيتيس، مما أثار مخاوف فورية بشأن جاهزيته للمشاركة في ذروة الموسم.

ومع ذلك، تشير التقييمات الطبية الأولية إلى أن الإصابة قد لا تكون بالخطورة التي كان يُخشى منها في البداية. وادعى الصحفي في DAZN سيرجيو كيرانتي على X أن اللاعب قد زار العيادة بالفعل، قائلاً: "خضع مبابي لفحص بالموجات فوق الصوتية صباح اليوم لتقييم مدى خطورة الألم الذي يشعر به في أوتار الركبة اليسرى. وجاءت النتيجة جيدة، لكنه سيخضع لفحص آخر يوم الاثنين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي."