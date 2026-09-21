بعد هبوطه للمركز الأخير .. توتنهام يستهدف نجم نوتنجهام مقابل 150 مليون يورو!

ذكرت التقارير أن توتنهام يستعد لإعادة إشعال سعيه للتعاقد مع لاعب وسط فورست جيبس-وايت قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك بحسب Football Insider.

وكان توتنهام قد حاول في وقت سابق ضم اللاعب الدولي الإنجليزي في عام 2025 عبر تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

غير أن تلك الصفقة المحتملة انهارت بشكل مدوٍّ بعدما اعترض فورست على المحاولة وهدّد باتخاذ إجراءات قانونية. وفي أعقاب ذلك، ارتبط جيبس-وايت بمستقبله مع سيتي جراوند بتوقيعه عقداً جديداً، لكن اهتمام توتنهام طويل الأمد لم يخبُ قط.

ووفقاً للتقرير، لا يزال لاعب الوسط المبدع أحد أبرز أولويات نادي شمال لندن على المدى الطويل. وهم يدرسون الآن محاولة جديدة في فترة الانتقالات المقبلة لحسم التعاقد مع اللاعب أخيراً.