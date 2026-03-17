المرة الثانية التي ينجو فيها أرسنال بفارق ضئيل! حُرم برايتون من ركلة جزاء بشكل خاطئ في هزيمته الصعبة أمام «المدفعجية»، بعد تأكيد خطأ تقنية الفيديو المساعد (VAR)

وقعت الحادثة المثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول على ملعب «أميكس»، في الوقت الذي كان فيه فريق برايتون متأخراً بهدف سجله بوكايو ساكا في وقت مبكر من المباراة. وحاول لاعب وسط «السيغولز» ماتس ويفر استغلال عرضية من الجانب الأيسر، لكن مهاجم أرسنال غابرييل مارتينيلي دفعه أرضاً.

على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من لاعبي الفريق المضيف ومشجعيه، سمح الحكم كريس كافاناغ بمواصلة اللعب. اختار مسؤول تقنية الفيديو (VAR)، مايكل سالزبوري، عدم التدخل أو التوصية بمراجعة على أرض الملعب، وهو قرار تم الآن فحصه رسمياً وإلغاؤه من قبل اللجنة المستقلة التابعة للدوري.