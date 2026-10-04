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Simone Gervasio
ترجمه

"المرة الأولى في 20 سنة" .. مودريتش يعلق على سباعية إنجلترا في كرواتيا

لوكا مودريتش
كرواتيا ضد إنجلترا
كرواتيا
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ميلان

هزيمة ثقيلة لرفاق نجم ميلان بحضوره في الملعب

كرواتيا في حالة صدمة بعد هزيمة مدوية بسباعية نظيفة على أرضها أمام إنجلترا في المباراة الأخيرة من هذه النافذة الدولية ضمن دوري الأمم الأوروبية. فقد مُزِّق منتخب سلافن بيليتش إرباً على يد منتخب توماس توخيل، الذي ألحق به أسوأ هزيمة في تاريخه.

إنها جرعة مُرّة يصعب تجرّعها بالنسبة لمجموعة قدّمت نتائج استثنائية، من بينها الوصول إلى نهائي كأس العالم، وباتت الآن مُطالَبة بطرح أسئلة جدية حول المستقبل. وفي حديث عقب المباراة، استخدم لوكا مودريتش - قائد كرواتيا - كلمات قوية. وفي ما يلي ما قاله صانع ألعاب ميلان.

  • ماذا قال مودريتش؟

    وقال النجم المخضرم في حديثه للإعلام عقب اللقاء: "من الصعب إيجاد تفسير لأداء كهذا، من دون صراعات ثنائية أو أخطاء أو شراسة أو تماسك... أنا هنا منذ 20 عامًا، لكنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالخجل بعد مباراة".

    وأردف: "يمكن أن تخسر، ويمكن أن يكون أحدهم أقوى، وفي تلك اللحظة هم الأقوى، لكن الخسارة بهذه الطريقة والتفريط في السمعة التي بنيناها على مدار كل هذه السنوات أمر غير مقبول. أشعر بالخجل حقًا".

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