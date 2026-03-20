المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يقدم آخر المستجدات بشأن تمديد عقد مانويل نوير مع اقتراب قرار اعتزاله

يعتمد الجدول الزمني لاتخاذ القرار على قدرة نوير على الصمود خلال المباريات الحاسمة المقبلة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. وأشار فرويند قائلاً: "سيتوجه إلينا بعد ذلك." وينوي نوير أن يرى "ما سيحمله شهر أبريل وبداية مايو عندما يعود إلى حراسة المرمى، وكيف سيكون شعوره حينها، بما في ذلك خلال جولات منتصف الأسبوع. وبعد ذلك سنجري مناقشات مشتركة ونرى الاتجاه الذي نريد أن نسلكه." وفقًا لمجلة كيكر، قرر الحارس أن بايرن ميونيخ سيكون ناديه الأخير، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتقاعد هذا الصيف أم في وقت لاحق.

إذا وقع نوير على عقد جديد، فسيبدو أنه يوافق على منح جوناس أوربيغ مزيداً من وقت اللعب، مما يسمح للاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالانخراط تدريجياً في دور خليفته. وفي الوقت نفسه، لا يُعتقد أن ألكسندر نوبيل، المعار حالياً إلى شتوتغارت، ولا دانيال بيريتز، المعار إلى ساوثهامبتون، جزء من خطط بايرن طويلة الأمد، حيث يُقال إن النادي يتطلع إلى بيع كلا الحارسين هذا الصيف.