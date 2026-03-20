Getty Images Sport
ترجمه
المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يقدم آخر المستجدات بشأن تمديد عقد مانويل نوير مع اقتراب قرار اعتزاله
لياقة نوير وحسه الداخلي
لا يزال النادي يقدم دعماً كبيراً له، معترفاً بأن الحالة البدنية لنيوير وحدسه الشخصي هما العاملان الأكثر أهمية. وقد خاض القائد هذا الموسم 29 مباراة في جميع المسابقات، حيث استقبل 27 هدفاً وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات. ومع ذلك، لا تزال لياقته البدنية مصدر قلق بعد تعرضه لتمزق في الألياف العضلية في ديسمبر، وهي إصابة تكررت في فبراير. "إنه يستمع إلى جسده - ليقرر ما إذا كان يشعر بأنه قادر على اللعب لموسم آخر على هذا المستوى الرفيع. الأهم هو حدسه"، أوضح فرويند، مضيفاً: "هناك محادثات مستمرة مع مانو؛ نحن نعرف كيف يفكر وكيف يشعر".
- Getty Images Sport
خطة العمل للأسابيع المقبلة
يعتمد الجدول الزمني لاتخاذ القرار على قدرة نوير على الصمود خلال المباريات الحاسمة المقبلة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. وأشار فرويند قائلاً: "سيتوجه إلينا بعد ذلك." وينوي نوير أن يرى "ما سيحمله شهر أبريل وبداية مايو عندما يعود إلى حراسة المرمى، وكيف سيكون شعوره حينها، بما في ذلك خلال جولات منتصف الأسبوع. وبعد ذلك سنجري مناقشات مشتركة ونرى الاتجاه الذي نريد أن نسلكه." وفقًا لمجلة كيكر، قرر الحارس أن بايرن ميونيخ سيكون ناديه الأخير، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتقاعد هذا الصيف أم في وقت لاحق.
إذا وقع نوير على عقد جديد، فسيبدو أنه يوافق على منح جوناس أوربيغ مزيداً من وقت اللعب، مما يسمح للاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالانخراط تدريجياً في دور خليفته. وفي الوقت نفسه، لا يُعتقد أن ألكسندر نوبيل، المعار حالياً إلى شتوتغارت، ولا دانيال بيريتز، المعار إلى ساوثهامبتون، جزء من خطط بايرن طويلة الأمد، حيث يُقال إن النادي يتطلع إلى بيع كلا الحارسين هذا الصيف.
كومباني يشيد بطموح نوير
وقد نفى المدرب الرئيسي فينسنت كومباني أي مخاوف تتعلق بالعمر، مشيرًا إلى الانضباط الفائق الذي أظهره نوير بعد إصابته بكسر في الساق. "الطموح هو الكلمة الأهم. لقد كافح مانو للعودة من إصابة خطيرة؛ وكان ذلك مثيراً للإعجاب حقاً. هذا الموسم، كان في حالة رائعة. تقديم أداء ثابت كهذا - هو أمر يتعلق بالقوة الذهنية"، قال كومباني، مشيراً إلى أن قوة نوير الذهنية تظل عاملاً حاسماً. على الرغم من اعتزاله كرة القدم الدولية قبل عامين، أثارت حالة نوير الرائعة شائعات حول عودته إلى كأس العالم هذا الصيف، رغم أنه نفى هذه التقارير باستمرار ليظل مركزاً على ميونيخ.
- Getty Images Sport
كومباني يقر بأن أداء نوير هو الذي سيحدد مصيره في النهاية
وقد مازح كومباني، الذي سيبلغ الأربعين من عمره في أبريل، قائلاً إن «الأربعين سن صغيرة»، رغم أن ركبتيه «قررتا خلاف ذلك» خلال أيام لعبه. وخلص إلى أن الحافز هو العامل الحاسم في النهاية: «في مرحلة ما، يقول جسدك: استمر أم لا. وهذا ما حدث معي. الأربعون سن صغيرة، لكنك تحتاج إلى الكثير من الحافز لتستمر في الوصول إلى هذا المستوى". ويغذي هذا الحافز سعي بايرن بقوة لتحقيق الثلاثية هذا الموسم؛ حيث يتصدر النادي حالياً الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني. علاوة على ذلك، يستعد الفريق لمواجهة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، ومواجهة حاسمة في نصف نهائي كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن.
إعلان