"المدرب المثالي لإعادة بناء ليفربول" - دعوات للريدز لاستبدال آرني سلوت بمدرب تشيلسي السابق
المدرب سلوت يتعرض لانتقادات شديدة عقب الهزيمة أمام باريس
انتهت فترة «شهر العسل» التي قضاها المدرب الهولندي في أنفيلد بشكل مفاجئ، حيث يواجه ليفربول احتمال إنهاء الموسم دون أي لقب، فضلاً عن خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا. فقد تركت الهزيمة بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب من ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان مهمة شاقة أمام «الريدز»، وذلك في أعقاب موسم محلي شهد تراجعهم بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز.
خضعت قرارات سلوت التكتيكية لتدقيق شديد، خاصة بعد الأداء السيئ في ملعب بارك دي برانس. بعد المباراة، اعترف مدرب ليفربول بأن فريقه كان "محظوظاً بخسارته 2-0 فقط"، معترفاً بأن عملاق الدوري الفرنسي كان متفوقاً بشكل كبير في تلك الليلة وكان بإمكانه زيادة فارق النتيجة بسهولة.
ماتيرازي يحدد الخلف «المثالي»
يعتقد ماركو ماتيرازي، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإيطالي، أن الوقت قد حان لإجراء تغيير على مقاعد البدلاء في أنفيلد، حيث أشار إلى مواطنه والمدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا باعتباره المرشح المثالي لقيادة النادي نحو الأمام. ويظل ماريسكا، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية، عاطلاً عن العمل منذ مغادرته ستامفورد بريدج في يناير الماضي.
وفي حديثه إلى موقع Hajper، أوضح المدافع السابق لإنتر ميلان لماذا يعتبر اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا هو الرجل المناسب لهذا المنصب: "هل يستطيع إنزو ماريسكا أن يجعل ريال مدريد بطلًا مرة أخرى؟ نعم، ولما لا! إنه يتحدث الإسبانية بطلاقة لأنه كان في إشبيلية، لكنني أعتقد أن ماريسكا لديه أيضًا فرصة جيدة للحصول على وظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل أيضًا. نيوكاسل يونايتد؟ ليس بالنسبة لي. سيكون مانشستر يونايتد خيارًا جيدًا لماريسكا، لكنه مرتبط جدًا بمانشستر سيتي لكي يحدث ذلك. أعتقد أن ليفربول سيكون الخيار الأنسب لإنزو ماريسكا. إنه المدرب المثالي لقيادة عملية إعادة بناء ليفربول وخلق رؤية جديدة للفريق."
تراث تشيلسي وولاء اللاعبين للنادي
لا تزال مكانة ماريسكا عالية رغم رحيله عن غرب لندن، حيث لا يزال نجوم تشيلسي الحاليون يتحدثون بصراحة عن التأثير الذي تركه على الفريق. خلال فترة عمله، نُسب إليه الفضل في إحلال الاستقرار في بيئة كانت تعمها الفوضى، وهو رأي يشاركه فيه أولئك الذين عملوا تحت إمرته يومياً.
وأعرب مدافع البلوز مارك كوكوريلا مؤخرًا عن أسفه لرحيل المدرب، قائلاً: "عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للمنافسة على الألقاب، فإنك مستعد للموت من أجله. لحظة رحيل ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات يتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار".
معركة شاقة من أجل بقاء «سلوت»
تعرضت قرارات "سلوت" التكتيكية لانتقادات شديدة، لا سيما قراره بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء دون إشراكه خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة. ودافع المدرب عن قراره بالقول إن المباراة أصبحت مسألة "بقاء" في الدقائق الأخيرة بدلاً من السعي وراء تسجيل هدف، لكن ذلك لم يفلح في تهدئة المنتقدين الذين يعتقدون أن المدرب فقد بريقه. يجب على الريدز الآن الموازنة بين آمالهم المتضائلة في احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى والحاجة إلى تحقيق عودة تاريخية في البطولة الأوروبية. إذا لم يتمكن سلوت من إيجاد طريقة للتغلب على باريس سان جيرمان، فإن ظل ماريسكا سيزداد حجماً فوق مقاعد البدلاء في أنفيلد.