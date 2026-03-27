ترجمه
المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ونادي ليفربول يعود بشكل مفاجئ إلى عالم التدريب مع فريق في دوري الدرجة الثانية
هودجسون يصل لتثبيت أقدام فريق «الروبينز»
أكد نادي بريستول سيتي رسمياً تعيين هودجسون مدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم. يعود المدرب البالغ من العمر 78 عامًا إلى دكة البدلاء بعد ما يزيد قليلاً عن عامين من مغادرته كريستال بالاس، ليملأ الفراغ الذي خلفه ستروبر. كان هودجسون قد درب بريستول لفترة وجيزة في عام 1982 بعد أن عمل مساعدًا لبوب هوتون لمدة عامين، لكنه أُقيل بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب بسبب الأزمة المالية الحادة التي عانى منها النادي.
ستروبر يغادر بعد سلسلة من النتائج السيئة
جاء هذا القرار في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال دفعت النادي إلى إعفاء ستروبر ومساعده إيبلر من مهامهما. ويهدف تعيين هودجسون إلى توفير الاستقرار الفوري، بينما يجري مجلس الإدارة بحثًا شاملاً عن خليفة دائم لقيادة الفريق في موسم 2026-2027.
وقال النادي في بيان: "عين بريستول سيتي روي هودجسون مدرباً مؤقتاً بعد إعفاء جيرهارد ستروبر من مهامه". "سيتولى هودجسون، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، مسؤولية الفريق الأول للرجال حتى نهاية الموسم، بينما سيكلف النادي المدير الرياضي الجديد بتعيين مدرب رئيسي دائم لموسم 2026/27. لم ترقَ أداءات النادي الأخيرة إلى مستوى التوقعات، ولذلك سيغادر ستروبر ومساعده بيرند إيبلر مناصبهم على الفور".
وضع المعايير في «أشتون غيت»
أكد تشارلي بوس، الرئيس التنفيذي لنادي روبينز، أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحقيق نتائج قصيرة الأجل فحسب، مشيرًا إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها هودجسون في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى الساحة الدولية.
وقال بوس: "أود أن أشكر جيرهارد وبرند على عملهما الدؤوب خلال الأشهر التسعة الماضية، ونتمنى لهما كل التوفيق". إن تعيين روي لا يقتصر على نتائج المباريات السبع المقبلة. فخلال الفترة المتبقية من الموسم، سيساعدنا في وضع المعايير والقيم التي نحتاجها في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل.
"روي مدرب ذو خبرة واسعة حقق إنجازات وفاز على أعلى المستويات. سيدعمني هو ولاعبينا وطاقمنا الكروي بينما نبني فريقًا قادرًا على تحقيق إمكاناتنا. نحن بصدد تعيين مدير رياضي سيكون له دور مباشر في اختيار مدرب رئيسي جديد دائم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل فريق «روبنز» حالياً المركز السادس عشر في دوري الدرجة الثانية، ولم يتمكن من تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات له بالدوري. وستكون المباراة الأولى لهودجسون كمدرب لفريق بريستول سيتي هي المباراة التي ستقام الأسبوع المقبل خارج أرضه ضد تشارلتون.