المدرب الألماني السابق يواكيم لوف يكشف الحقيقة وراء الشائعات حول توليه منصب مدرب غانا قبل كأس العالم
غانا تبحث عن بديل لأدو
جاءت هذه الشاغرة في منصب مدرب منتخب غانا عقب رحيل أوتو أدو، الذي أُعفي من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني بعد ساعات قليلة من الهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان أدو قد تولى المسؤولية لمدة عامين، بعد أن شغل منصب المدرب المؤقت خلال كأس العالم 2022 في قطر. وتحتاج "النجوم السوداء" بشدة إلى يد ثابتة وهي تستعد لخوض مرحلة المجموعات الصعبة في عام 2026. وقد عانت غانا مؤخرًا من تراجع في المستوى، حيث تعرضت لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 في مباراة ودية أمام النمسا، وفشلت في إثارة الإعجاب في المباريات التنافسية الأخيرة.
لو يرد على الشائعات المتعلقة بـ"بلاك ستارز"
بدأت الشائعات تتردد مؤخرًا تفيد بأن لوف على وشك تولي تدريب المنتخب الغاني. وأفادت التقارير بأن لوف كان على وشك توقيع عقد قصير الأجل يركز بشكل خاص على البطولة المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومع ذلك، سارع لوف إلى توضيح موقفه ونفي أي تعيين فوري. وعندما سُئل عن هذه التكهنات، قال لوف لشبكة سكاي سبورت: "بالنسبة لي، رسميًا، لم يتحدث معي أي شخص من غانا".
- AFP
المستقبل لا يزال مفتوحًا أمام الفائز بكأس العالم
على الرغم من نفيه لأي صلة حالية بدولة غرب أفريقية، فإن الرجل الذي قاد ألمانيا إلى المجد عام 2014 لم يغلق الباب أمام العودة إلى التدريب. وبعد رفضه لعدة عروض عقب بطولة يورو 2020، بما في ذلك الاهتمام المزعوم من أوزبكستان العام الماضي، يعترف لوف بأنه لا يزال متشوقًا للمشروع المناسب.
وقال لوف: "بشكل أساسي، قلت إنني لا أريد التقاعد الآن. خاصة إذا كان هناك عرض آخر مثير للاهتمام وآفاق جيدة".
وأوضح تفضيله للعمل على المستوى الدولي بقوله: "بناءً على خبرتي، سيكون ذلك هو الأفضل بالنسبة لي".
طريق صعب ينتظرنا في كأس العالم
أياً كان من سيتولى زمام الأمور في غانا في نهاية المطاف، فسوف يواجه مهمة شاقة في نهائيات كأس العالم 2026 الموسعة. فقد أُدرجت «النجوم السوداء» في مجموعة صعبة تضم إنجلترا وكرواتيا وبنما. وسيتطلب تجاوز هذه المجموعة نفس الحنكة التكتيكية التي أظهرها لوف خلال فترة عمله الأسطورية مع المنتخب الألماني.
إن سجل لوف لا شك فيه، حيث وصل إلى نصف النهائي على الأقل في خمس بطولات كبرى بين عامي 2008 و2016، بما في ذلك الفوز بكأس العالم 2014 وكأس القارات 2017.