جاءت هذه الشاغرة في منصب مدرب منتخب غانا عقب رحيل أوتو أدو، الذي أُعفي من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني بعد ساعات قليلة من الهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان أدو قد تولى المسؤولية لمدة عامين، بعد أن شغل منصب المدرب المؤقت خلال كأس العالم 2022 في قطر. وتحتاج "النجوم السوداء" بشدة إلى يد ثابتة وهي تستعد لخوض مرحلة المجموعات الصعبة في عام 2026. وقد عانت غانا مؤخرًا من تراجع في المستوى، حيث تعرضت لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 في مباراة ودية أمام النمسا، وفشلت في إثارة الإعجاب في المباريات التنافسية الأخيرة.