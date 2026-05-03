"المختلفون يعرفون" .. ماكسي لوبيز يكشف عن اعتراف رونالدينيو بخصوص "الصغير" ميسي
الاعتراف بأيقونة المستقبل
قبل وقت طويل من حصول ليونيل ميسي على ثماني جوائز «الكرة الذهبية» — وهو رقم قياسي — و47 لقباً رسمياً، كانت إمكاناته الهائلة واضحة بشكل لا لبس فيه لزملائه الأكبر سناً في «كامب نو».
واستذكر لوبيز، الذي انضم إلى العملاق الكتالوني عام 2005، مؤخراً كيف أذهلت قدرة اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً على التغلب على خصوم أكبر منه سناً بكثير لاعبي الفريق الأول. على الرغم من صغر سنه وسلوكه الخجول، أقنعت السرعة الفائقة والقدرة البدنية الهائلة للاعب الأرجنتيني الفريق بأنهم يشهدون ولادة ظاهرة كروية.
التأييد الأكبر
خلال مقابلة مع البرنامج الأرجنتيني «أولغا»، تحدث لوبيز بالتفصيل عن تجربته في مشاهدة الشاب ميسي وهو يندمج في غرفة ملابس تزخر بالنجوم. وكشف أن رونالدينيو، الذي كان آنذاك في ذروة قوته، كان أول من اعترف بتفوق زميله الأصغر سناً.
قال لوبيز: "كنت أرى بالفعل أن هذا الفتى يبلغ من العمر 16 عاماً، لكنه كان قادراً على الصمود أمام لاعبين في الثلاثين من العمر. كان يتمتع بقوة وسرعة هائلتين... كنا نحن الكبار نتحدث عن كيف سيكون مختلفاً".
وواصل: "كان روني [رونالدينيو] يقول: 'هذا الفتى أفضل مني.' رونالدينيو في 'ذروة عطائه'، هل تعرف ماذا كان ذلك؟ كان ذلك في العام الذي فاز فيه بالكرة الذهبية، وكان يقول لي ذلك. أولئك الذين هم مختلفون، يمكنهم أن يميزوا ذلك."
خارج الملعب
في حين شارك رونالدينيو وميسي في 80 مباراة مع برشلونة، وسجلا معاً ثمانية أهداف، فإن تجربة لوبيز الشخصية في اللعب إلى جانب «المايسترو» اقتصرت على مشاركتين فقط خلال موسم 2005-2006. وبعيداً عن العبقرية التكتيكية، يتذكر لوبيز بشغف شاباً كان أكثر اجتماعية بكثير مما توحي به صورته العامة الهادئة. وقال: "اليوم هو رجل ناضج وقائد بالنسبة لي. لكنه في ذلك الوقت كان شاباً صغيراً جداً وخجولاً جداً. لكن كان من الممتع جداً التواجد معه".
إرث لا ينتهي
يبلغ ميسي الآن 38 عامًا وهو حامل لقب كأس العالم، ويواصل تحدي المسار المعتاد للرياضي المتقدم في السن بينما يستعد للدفاع عن لقب الأرجنتين العالمي. يهدف صانع الألعاب الأسطوري إلى الاحتفاظ باللقب في بطولة 2026 المقبلة، التي تنطلق في يونيو المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبينما يواصل مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، يظل عالم كرة القدم مفتونًا بقدرته على الحفاظ على مستويات أداء عالية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز إحصائياته الفلكية على أكبر مسرح على الإطلاق.