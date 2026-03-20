"المحادثة مع يوليان ناجلسمان لم تكن رائعة": لاعب المنتخب الوطني المخضرم "محبط" من عدم اختياره للمنتخب الألماني

لم يتمكن ماتياس جينتر، لاعب نادي فرايبورغ، مرة أخرى من الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني، وهو بطبيعة الحال يشعر بخيبة أمل.

وأوضح جينتر مساء الخميس، عقب تأهل فريقه "فرايبورغ" إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الساحق 5-1 في مباراة الإياب ضد "جينك"، أنه تحدث هاتفياً "يوم الثلاثاء" مع المدرب الوطني جوليان ناجلسمان. وقال: "كما عُلم اليوم، لم تكن المحادثة جيدة. إنه ليس قراراً غير عادل، بل قرار رياضي. ومع ذلك، فإنه أمر مخيب للآمال".

  • كان جينتر ضمن تشكيلة المنتخب الألماني الفائزة بكأس العالم 2014، وخاض حتى الآن 51 مباراة دولية. تعود آخر مشاركة له إلى يونيو 2023 تحت قيادة هانسي فليك، أي قبل تولي ناجلسمان منصبه بفترة وجيزة. وقال جينتر: «لقد عملت مع مدربين متنوعين، وأنا لست غبيًا فيما يتعلق بالتنظيم والتصرفات الدفاعية». 

    يقدم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً موسمًا مستقرًا مع فرايبورغ، بل إنه أضاف لمسات هجومية إلى الفريق. سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 39 مباراة رسمية. ضد جينك، كان جينتر أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل نقطتين.

    • إعلان
    يوليان ناجلسمان: "الفرصة لم تفوت بعد"

    وبدلاً من ذلك، استدعى مدرب المنتخب الألماني أنطونيو روديجر وجوناثان تاه وفالديمار أنتون ونيكو شلوتربيك وماليك تياو للعب في خط الدفاع. وعلى الرغم من عدم اختياره مرة أخرى، لا يزال جينتر يأمل في المشاركة في كأس العالم: "لا تزال هناك فرص، ولن ينتهي الأمر إلا عندما ينتهي فعلاً. وبحسب ما سمعت، فإن الأمر لم يحسم بعد". 

    وفي مؤتمره الصحفي الخاص بالترشيحات يوم الخميس، تطرق ناجلسمان أيضًا إلى عدم اختيار جينتر: "ماتز جينتر يقدم موسمًا جيدًا للغاية. لا يمكننا دائمًا اصطحاب الجميع ومنح الجميع الفرصة، لكننا نحاول أن نمنح الكثيرين الفرصة لإثبات أنفسهم. القطار لم يغادر بعد." 

    لا يوجد أي لاعب من فرايبورغ في التشكيلة الحالية التي أعلنها ناجلسمان للمباراتين الوديتين ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). كما يغيب زميل جينتر في الفريق نوح أتوبولو، وبدلاً منه، اختار مدرب المنتخب الألماني جوناس أوربيغ من بايرن ميونيخ لأول مرة في حراسة المرمى.

  • منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني

    المركزاللاعبالنادي
    حارس المرمىأوليفر باومانTSG هوفنهايم
    حارس المرمىألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    حارس المرمىيوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    الدفاعفالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    مدافعناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    مدافعباسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    مدافعجوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    مدافعألكسندر بافلوفيتشنادي بايرن ميونيخ
    مدافعديفيد راومآر بي لايبزيغ
    مدافعأنطونيو روديجرريال مدريد
    مدافعنيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    مدافعأنطون ستاخليدز يونايتد
    مدافعجوناثان تاهبايرن ميونيخ
    مدافعماليك ثياونيوكاسل يونايتد
    مدافعجوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    مهاجمليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    مهاجمسيرج غنابرينادي بايرن ميونيخ
    مهاجمكاي هافرتزنادي أرسنال
    مهاجملينارت كارلنادي بايرن ميونيخ
    مهاجمجيمي لويلينغف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفيليكس نميشابوروسيا دورتموند
    مهاجمليروي سانيغالطة سراي
    مهاجمكيفن شادهنادي برينتفورد
    مهاجمدينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفلوريان فيرتزنادي ليفربول
    مهاجمنيك وولتميدنيوكاسل يونايتد
