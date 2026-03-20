"المحادثة مع يوليان ناجلسمان لم تكن رائعة": لاعب المنتخب الوطني المخضرم "محبط" من عدم اختياره للمنتخب الألماني

وبدلاً من ذلك، استدعى مدرب المنتخب الألماني أنطونيو روديجر وجوناثان تاه وفالديمار أنتون ونيكو شلوتربيك وماليك تياو للعب في خط الدفاع. وعلى الرغم من عدم اختياره مرة أخرى، لا يزال جينتر يأمل في المشاركة في كأس العالم: "لا تزال هناك فرص، ولن ينتهي الأمر إلا عندما ينتهي فعلاً. وبحسب ما سمعت، فإن الأمر لم يحسم بعد".

وفي مؤتمره الصحفي الخاص بالترشيحات يوم الخميس، تطرق ناجلسمان أيضًا إلى عدم اختيار جينتر: "ماتز جينتر يقدم موسمًا جيدًا للغاية. لا يمكننا دائمًا اصطحاب الجميع ومنح الجميع الفرصة، لكننا نحاول أن نمنح الكثيرين الفرصة لإثبات أنفسهم. القطار لم يغادر بعد."

لا يوجد أي لاعب من فرايبورغ في التشكيلة الحالية التي أعلنها ناجلسمان للمباراتين الوديتين ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). كما يغيب زميل جينتر في الفريق نوح أتوبولو، وبدلاً منه، اختار مدرب المنتخب الألماني جوناس أوربيغ من بايرن ميونيخ لأول مرة في حراسة المرمى.