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علي رفعت

المجهول الأوزبكستاني: واجه الاتحاد وأزماته لا تنتهي وأرتبط بجوزيف ستالين بشكل خاطئ.. من هو نفتشي فرغانة خصم الخماسي السعودي في النخبة؟!

فقرات ومقالات
دوري أبطال آسيا النخبة
نيفتشي
الاتحاد
النصر
الأهلي
الهلال
القادسية

تعرف على نفتشي فرغانة الفريق الأوزبكي الذي سيلعب ضد الاتحاد والقادسية والنصر والأهلي والهلال!

وضعت قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة نادي نفتشي فرغانة الأوزبكي أمام مسار استثنائي لم يعشه طوال مسيرته، إذ يستعد لمقارعة خمسة أندية سعودية دفعة واحدة خلال موسم واحد فقط، في مفارقة رقمية صارخة لنادٍ لم يخض عبر تاريخه القاري الممتد منذ الحقبة السوفيتية سوى مواجهتين فقط أمام الكرة السعودية.

كانتا تلك المواجهتين أمام نادي الاتحاد في عام 2004 وانتهتا بتفوق العميد ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وإيابًا بثلاثية نظيفة. 

يدخل الفريق الأوزبكي المجهول للكثيرين هذه النسخة ليواجه النصر والقادسية في المملكة العربية السعودية، بينما يستضيف في معقله كل من الهلال والأهلي والاتحاد، حاملًا وراءه إرثًا كرويًّا صاخبًا يمزج بين التتويجات والفضائح الإدارية والاعتداءات العنيفة.


  • imago-sport-1079299745.jpgITAR-TASS

    خلط تاريخي وربط خاطئ بستالين

    ترافقت مسيرة النادي الأوزبكي مع إشكالية توثيقية شائعة في قواعد البيانات الكروية العالمية، إذ يقع خلط مستمر بين نفتشي فرغانة ونادي نفتشي باكو الأذربيجاني نظرًا لاشتراكهما في الاسم الذي يرمز لعمال النفط. 

    امتد هذا اللبس ليصل إلى ربط النادي بملعب بني على شكل حرف "C" وعن طريق أسرى الحرب الألمان تكريمًا للزعيم السوفيتي جوزيف ستالين وعُرف لاحقًا باسم ملعب توفيق بهراموف، وهي كلها تفاصيل تخص النادي الأذربيجاني، بينما يتخذ النادي الأوزبكي من ملعب الاستقلال الحديث في مدينة فرغانة معقلًا أساسيًّا لمبارياته.


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  • imago-sport-1037090809.jpgITAR-TASS

    حقبة ذهبية بقيادة فيرجسون أوزبكستان

    عاش النادي أزهى فتراته التاريخية تحت قيادة المدرب الأرمني يوري ساركيسيان، الذي جلس على مقعد الإدارة الفنية طوال 26 عامًا متتالية، ما جعل وسائل الإعلام تطلق عليه لقب فيرجسون أوزبكستان. 

    حقق الفريق تحت إمرته هيمنة شبه مطلقة في التسعينيات توج خلالها بلقب الدوري الأوزبكي الممتاز في خمس مناسبات، بجانب نيل برونزية بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995.

    وانتهت تلك الحقبة الأسطورية بإقالة مفاجئة للمدرب عام 2013 وسط تحليلات ربطت القرار بصراعات داخلية وضغوط استهدفت تقليص نفوذ الكفاءات المنتمية للأقليات العرقية في البلاد، إذ تزامن رحيله مع إقالة ورحيل عددًا من أصحاب الأصول الروسية أو الأرمينية عن مناصب كبيرة في المدينة.


  • انهيار سريع وعقوبات دولية

    دخل الفريق في دوامة مظلمة عقب رحيل مدربه التاريخي، حيث تذيل الترتيب في عام 2018 ليهبط للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية وسط أزمة تمويل خانقة. 

    وتفاقمت الأزمات بتلقي النادي عقوبة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم تمثلت في حظر تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقال، وذلك بعد رفض الإدارة دفع المستحقات المالية للمهاجم الروسي فياشيسلاف سوشكين، كما ارتبط اسم الفريق بجدل واسع بعد التعاقد مع المدرب إلهام مومينجونوف الذي سبق إيقافه في قضايا تلاعب بنتائج المباريات.


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  • موقعة الكونج فو 

    سجل النادي الفصل الأكثر سوادًا في تاريخه خلال ديسمبر 2020 في مواجهة حاسمة للصعود أمام جاره تورون يايبان، حيث أطلقت صافرة النهاية بهزيمة الفريق لتجتاح الجماهير واللاعبون أرض الملعب في موجة عنف عارم. 

    وشهدت الواقعة توجيه اللاعب جامشيد توراكولوف ركلة طائرة عنيفة أصابت حكم الساحة في الوجه والصدر، ما دفع اتحاد الكرة لإيقاف اللاعب لمدة 10 أعوام وتغريم النادي وحرمانه من جماهيره، بجانب ملاحقات جنائية وحبس عدد من المتورطين.


  • صراع الملاعب وأزمة سيارات التتويج

    تحول ملعب الاستقلال إلى بؤرة خلافات إدارية، حيث تم إقصاء نادي استقلال فرغانة من اللعب فيه وفرض رسوم إيجار تعجيزية بحقه لفترة.

    ورغم عودة الفريق لمنصات التتويج وتحقيقه لقب الدوري الممتاز لعام 2025 بعد غياب دام 24 عامًا، إلا أن الفرحة شابتها فضيحة ساخرة عُرفت بأزمة السيارات المفقودة، بعدما أعلنت جهات رسمية مكافأة كل لاعب بسيارة حديثة ورواتب مضاعفة، لتخرج زوجات اللاعبين علنًا عبر وسائل الإعلام ويكشفن زيف هذه الادعاءات مؤكدات عدم استلام أي مكافآت فعلية، ليدخل نفتشي فرغانة البطولة الآسيوية محملًا بكل هذه التناقضات أمام عمالقة الكرة السعودية.


  • imago-sport-1079299750.jpgITAR-TASS

    بيت القصيد

    تختزل حكاية نادي نفتشي فرغانة واقع الكرة في آسيا الوسطى بكل ما تحمله من شغف جماهيري جارف وأزمات هيكلية لا تنتهي، إذ يتحول النادي من بطل قاري صاحب تاريخ عريض إلى ساحة للصراعات الإدارية والفضائح التنظيمية في طرفة عين. 

    واليوم، يجد الفريق الأوزبكي نفسه في اختبار الحقيقة المطلقة، فالمواجهة المباشرة أمام خمسة أندية سعودية مدججة بأبرز نجوم العالم لن تكون مجرد 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر، بل هي اختبار حاسم لمعرفة ما إذا كان النادي قد تعافى حقًّا من إرث الفوضى والوعود الزائفة، أم أن بريق النخبة الآسيوية سيكشف مجددًا هشاشة البيت الداخلي لممثل وادي فرغانة.