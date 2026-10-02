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محمود خالد

المجر وجورجيا | أيراولا يتنفس الصعداء برؤية "البطل والضحية" .. عذرًا كفاراتسخيليا: الكرة الذهبية تُكسب ولا تلعب!

فقرات ومقالات
المجر
جورجيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
دومينيك سوبوسلاي
ميلوس كيركيز
خفيتشا كفاراتسخيليا

مباراة دولية بنكهة الريدز في دوري الأمم الأوروبية..

عزيزي القارئ، إن كنت من مشجعي ليفربول، فحتمًا ستثيرك تلك المباراة، التي كانت كلمة السر فيها لنجوم الريدز، في ليلة انتصر فيها منتخب المجر على جورجيا، في معقل فيرينك بوشكاش.

منتخبان جريحان في المستوى الثاني، كلاهما يتطلع لأول فوز، بعد تعادل وخسارة، فجاءت النقاط الثلاث برأسية ميلوش كيركيز، الذي سجل أول أهدافه الدولية، في الدقيقة 35.

في المجموعة الثانية، التي تتصدرها أيرلندا الشمالية، برصيد 7 نقاط، جاءت المجر في الوصافة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أوكرانيا، بينما تجمد رصيد جورجيا عند نقطة واحدة.

لمحات من مباراة المجر وجورجيا، تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • مباراة برعاية ليفربول

    اختصارًا للقول، الأخطر والمسجل والضحية، الجميع يحمل شعار ليفربول، متسترًا خلف القميص الوطني، شاهدنا دومينيك سوبوسلاي، الذي استقر إيراولا على أن يمنحه مهام الارتكاز، ويبعده عن الظهير الدفاعي، وهو يعكس استقراره الكبير في هذا المركز، فكان صانع الخطورة الأول لمنتخب المجر في مختلف مجريات المباراة.

    صمام أمان، يتراجع لتأمين المنطقة الخلفية، وخاصة في الطرف الأيسر مع تقدم ميلوش كيركيز، ثم يندفع كثيرًا للأمام، فيمرر ويصنع فرصًا محققة، ويتفنن في التحرك بالعمق متلاعبًا بخطوط الدفاع، ومن ثمّ التصويب بقوة على الحارس مامارداشفيلي، الذي لم يترك له فرصة التسجيل.

    هنا، جاءت كلمة الحسم من ضلع ليفربول الثالث، وهو ميلوش كيركيز، الذي ردّ على تماسك جورجيا، من ركلة ثابتة، بركنية، ترجمها في الشباك.

    هذا التألق ربما يعول عليه كثيرًا، إيراولا، بعد عودته إلى ليفربول، خاصة وأن التوقف الدولي حمل معه الكثير من الأخبار السيئة، بين إصابتي ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو، ليصبح الأمل في دينامو الوسط، الذي لا يتواني في الدفاع والهجوم بامتياز، فكان الأفضل رغم عدم التسجيل.

  • كفاراتسخيليا .. الكرة الذهبية تُكسب ولا تلعب!

    على الطرف الآخر، نجد خفيتشا كفاراتسخيليا، قائد جورجيا، الذي ربما خاض أفضل مبارياته في فترة التوقف الحالية، إلا أنه لم تسعفه من الخسارة.

    كفاراتسخيليا فعل كل شيء في أرض الملعب، حتى أنه أنقذ كرة محققة من خط المرمى، إلا أنه لا يزال يبرهن على أنه منذ السوبر الأوروبي، قد اختفى ولم يعد.

    قد تقول عزيزي القارئ إن الأمر هو بمثابة "سوء توفيق"، ربما، ولكن أن يخوض مباراة كاملة، طولًا وعرضًا، ولا يسدد سوى كرة واحدة تُقطع ولا تصل إلى المرمى، فذلك هو السؤال: "ما الذي جعل كفاراتسخيليا، الذي كان يسجل من أنصاف الفرص، يصبح غير قادر على تهديد الشباك؟ بل إنه على مدار 10 مباريات متتالية، مع باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا، لا يعرف الطريق نحو المرمى، إلا بتمريرة حاسمة "يتيمة" في مباراة موناكو؟".

    وإذا ما جاء الحديث عن كفاراتسخيليا، فبالطبع أن نفرد مساحة باستمرار لسباق الكرة الذهبية، الذي راهن باريس عليه، بثنائية عثمان ديمبيلي وخفيتشا، وإذا ما كانت الفترة الحالية، مع خروجها من نطاق التنافس على بالون دور 2026، في الحفل الذي سيقام بلندن، خلال شهر أكتوبر الجاري، إلا أنها تعد بمثابة "جس نبض"، فإن كفارا الذي غاب عن كأس العالم، وارتكز تألقه على قيادة العملاق الباريسي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، لا يزال من هؤلاء الفئة التي تصنف بأنهم "ظلمتهم جنسيتهم"، وهو الذي فقد البوصلة مع جورجيا، ولم يسجل معهم في مباريات رسمية منذ هدفه ضد بلغاريا في سبتمبر 2025، ضمن تصفيات كأس العالم، رغم أنه سجل ثلاثة أهداف في مباريات ودية بعد ذلك.

    اعتماد كفاراتسخيليا على صناعة الفرص دون السعي دون الإنهاء المثالي، يجعلنا نقول إن ترتيبه سيتراجع أمام صراع كيليان مبابي ولامين يامال وهاري كين وليونيل ميسي، على اعتبار أن الكرة الذهبية تحتاج لمن يكسب أكثر ممن يلعب.

  • كلمة أخيرة..

    ربما هناك نجم آخر غير متوقع يستحق أن يكون تحت الملاحظة أيضًا، وهو المدافع الجورجي لاشا دفالي، المحترف في سسكا موسكو، في الوقت الذي كان فيه زملاؤه يقعون في فخ "السيطرة السلبية"، أمام حسن تمركز لاعبي المجر، والذين سددوا 26 كرة، منها 8 على المرمى، كان دفالي بمثابة جدار دفاعي، أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

    بقطع النظر عن اكتفاء جورجيا بثلاث تسديدات على المرمى، من أصل ثمانية بشكل عام، فإن لاشا دفالي، صاحب الـ31 عامًا، أظهر براعة استثنائية وقوة بدنية مكنته من حسم 7 مواجهات ثنائية من أصل ثمانية، فضلًا عن تشتيت أربع كرات، وقطع ثلاث تسديدات، ناهيك عن براعته في الكرات الطويلة والبناء بالتنقلات القصيرة.

    وبشكل عام، لم يكن مامارداشفيلي سيئًا، رغم استقباله هدفًا، إلا أنه تصدى لـ5 كرات، منها اثنتان داخل المنطقة، ما يجعل تلك المباراة بمثابة فأل حسن على إيراولا، الذي وجد سلاحًا يتحرك في مختلف أرجاء الميدان، وظهيرًا تألق في الكرات الهوائية وصنع الفارق، وحارسًا نجح في الذود عن مرماه أمام سيل الفرص المجرية، ويكفي أن الثلاثي خرج سالمًا، في مباراة لم تخلُ من حالة إصابة، بعد خروج الجورجي أوتار كيتيشفيلي.

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