المجر وجورجيا | أيراولا يتنفس الصعداء برؤية "البطل والضحية" .. عذرًا كفاراتسخيليا: الكرة الذهبية تُكسب ولا تلعب!

عزيزي القارئ، إن كنت من مشجعي ليفربول، فحتمًا ستثيرك تلك المباراة، التي كانت كلمة السر فيها لنجوم الريدز، في ليلة انتصر فيها منتخب المجر على جورجيا، في معقل فيرينك بوشكاش.

منتخبان جريحان في المستوى الثاني، كلاهما يتطلع لأول فوز، بعد تعادل وخسارة، فجاءت النقاط الثلاث برأسية ميلوش كيركيز، الذي سجل أول أهدافه الدولية، في الدقيقة 35.

في المجموعة الثانية، التي تتصدرها أيرلندا الشمالية، برصيد 7 نقاط، جاءت المجر في الوصافة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أوكرانيا، بينما تجمد رصيد جورجيا عند نقطة واحدة.

لمحات من مباراة المجر وجورجيا، تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..