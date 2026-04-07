AFP
ترجمه
"المجتمع بحاجة إلى أشخاص مثلك" - دييغو سيميوني يعبر عن "حبه" لأنطوان غريزمان في خطاب مؤثر، بينما يستعد نجم أتلتيكو مدريد لخوض مغامرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم
تكريم عاطفي يخالف البروتوكول
نظم سيميوني هذا التكريم العلني قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. وبينما كان يجلس بجانب جريزمان في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، قاطع المدرب الأرجنتيني المتحدث الرسمي. وإدراكًا منه أن المهاجم في طريقه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى فريق أورلاندو سيتي، أراد أن يكرم شخصيًا لاعبًا سبق له الفوز بدوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع النادي.
"عفواً، عفواً"، هكذا بدأ المؤتمر الصحفي. "قبل أن تبدأوا في طرح الأسئلة، أردت، من وجهة نظري كمدرب وكمشجع لأتلتيكو مدريد، أن يكون أنطوان حاضراً في المؤتمر الصحفي اليوم".
مجتمع بحاجة إلى أشخاص مثلك
يترك اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إرثًا لا يُصدق، بعد أن سجل 489 مباراة و211 هدفًا و97 تمريرة حاسمة مع أتلتيكو. وفي معرض حديثه عن رحيله التاريخي، قال المدرب: "شكرًا لك على كل ما بذلته من جهد، وعلى كل ما أظهرته من تواضع. أنت شخص يُحتذى به لشباب اليوم، ولمجتمع بحاجة إلى أشخاص مثلك. شكراً على كل ما قدمته لنا، وكل ما تقدمه لنا، وكل ما سأصر على أن تستمر في تقديمه لنا. شكراً على التزامك، وعلى سلوكك الدائم كمحترف وكشخص، ومعرفتك كيف تميز تلك العلاقة الجميلة التي تربطنا كعائلة، وعدم تجاوز تلك الخط الصعب بين المدرب والصديق/اللاعب. أنا أعتبرك لاعباً ثم صديقاً".
مغامرة الدوري الأمريكي لكرة القدم تنتظرك في فلوريدا
سينتقل غريزمان إلى أورلاندو سيتي في 10 يوليو في صفقة انتقال مجانية، ليختتم مسيرته الأوروبية التي تضمنت انتقالًا ضخمًا بقيمة 120 مليون يورو إلى برشلونة عام 2019، ثم عودته مقابل 22 مليون يورو. ورد بطل كأس العالم 2018 قائلاً: "أعتقد أنني لأفتح قلبي، أحتاج إلى أن أكون مع عائلتي ومع سيميوني وعائلته، لكنني مدين له بالكثير. لقد وصلت إلى مستوى لم أكن أتخيله بفضل ريال سوسيداد وسيميوني وعمله، الذي علمني الكثير من الأشياء. شخصياً، أنا معجب به وأحبه. إنه لشرف وفخر أن أتدرب على يد إل تشولو".
القتال من أجل الفوز باللقب حتى النهاية
على الرغم من رحيله الوشيك، لا يزال المهاجم عنصراً أساسياً، حيث سجل 13 هدفاً في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. ومع بقاء ثماني مباريات في الدوري الإسباني واستمرار طموحات الفريق الأوروبية، حذر المدرب مازحاً من أن محبته له لن تضمن له مكاناً في التشكيلة الأساسية.
وقال: "تبقى ثماني مباريات في الدوري، ومباراة واحدة في كأس الملك، وإن شاء الله، سنلعب خمس مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا". "أشجعكم على الاستمتاع بهذه الفترة. أحبكم كثيراً. لو كان أي مشجع لأتلتيكو مدريد هنا اليوم، لقال نفس الشيء. أشعر بتواصل تام معهم. أنا مدربكم، وأنتم تعلمون أنه إذا لم تركضوا غدًا، فستخرجون من التشكيلة. هذا كل شيء. آسف. أردت فقط أن أقول هذه الكلمات".