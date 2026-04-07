نظم سيميوني هذا التكريم العلني قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. وبينما كان يجلس بجانب جريزمان في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، قاطع المدرب الأرجنتيني المتحدث الرسمي. وإدراكًا منه أن المهاجم في طريقه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى فريق أورلاندو سيتي، أراد أن يكرم شخصيًا لاعبًا سبق له الفوز بدوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع النادي.

"عفواً، عفواً"، هكذا بدأ المؤتمر الصحفي. "قبل أن تبدأوا في طرح الأسئلة، أردت، من وجهة نظري كمدرب وكمشجع لأتلتيكو مدريد، أن يكون أنطوان حاضراً في المؤتمر الصحفي اليوم".



