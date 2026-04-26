اللعب ضد ميسي كان كالجنون.. فاتي يكشف أفضل من واجههم ويحدد مكان مبابي ويامال!
في مواجهة أساطير كرة القدم
شارك أنسو هذه الأفكار في فيلم وثائقي جديد بعنوان "يوم مع أنسو"، أطلقه نادي موناكو. وعندما طُلب منه ذكر أفضل اللاعبين الذين لعب معهم على أرض الملعب، تبادر إلى ذهن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على الفور اسم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.
وكان المهاجم يشير تحديدًا إلى المواجهات الحامية التي دارت بينهما خلال تدريبات برشلونة، وقال: "اللعب ضد ليو ميسي كان جنونياً. وكذلك ضد مبابي، ولامين، وفي التدريبات، عثمان ديمبيلي، والآن بول بوجبا... هناك الكثيرون".
ذكريات عزيزة عن برشلونة
بينما يستمتع أنسو حالياً بحياته في فرنسا خلال فترة إعارته، يظل قلبه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بكاتالونيا، ورداً على أسئلة المشجعين، استذكر أهم المحطات في مسيرته الكروية. ولم يكن مفاجئاً أن تكون بدايته الاحترافية هي المفضلة لديه.
وقال: "إنها اللحظة التي سأتذكرها دائماً، وهي أول مباراة لي كلاعب محترف ضد بيتيس في كامب نو. كان يوماً رائعاً، ليس لي فحسب، بل لعائلتي أيضاً وللأشخاص الذين ساعدوني في تحقيق هذا الحلم. هناك لحظات أخرى، لكنني سأكتفي بهذه اللحظة".
وبشأن هدفه المفضل، أضاف: "سأختار ذلك الهدف، الهدف الأول مع برشلونة ضد أوساسونا. كانت بداية كل شيء".
العودة إلى المستوى المعهود في موناكو
نجح المهاجم في إحياء مسيرته في الدوري الفرنسي، حيث سجل 10 أهداف في 26 مباراة خاضها هذا الموسم. وقد وفر نادي موناكو البيئة المثالية لعودته القوية، ويقال إن النادي يدرس إمكانية انتقاله بشكل نهائي.
وفي حديثه عن انتقاله، أوضح أنسو: "كان الأمر سهلاً. كانوا يتابعونني منذ فترة طويلة، وأجرينا محادثة مع عائلتي. عرضوا عليّ المشروع وأعجبني، ولهذا السبب أنا هنا".
وأشاد بالأجواء الترحيبية، قائلاً: "نعم، كان من السهل التكيف. بفضل زملائي في الفريق، والمدرب، والمشجعين... وكل من يعمل في النادي. لقد سهلوا الأمر عليّ كثيراً. منذ وصولي، شعرت أنني في بيتي".
السعي وراء المجد الأسمى
لا يزال أنسو طموحًا للغاية. ورغم أن تركيزه الحالي ينصب على إنهاء الموسم الحالي بقوة، فإن أهدافه الرياضية النهائية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
واختتم اللاعب الدولي الإسباني حديثه قائلاً: "لديّ الكثير من الأهداف التي أرغب في تحقيقها، لكنني أعتقد أن الفوز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا سيكونان من بين أكبر أحلامي".