اللعب ضد ميسي كان كالجنون.. فاتي يكشف أفضل من واجههم ويحدد مكان مبابي ويامال!

شارك أنسو هذه الأفكار في فيلم وثائقي جديد بعنوان "يوم مع أنسو"، أطلقه نادي موناكو. وعندما طُلب منه ذكر أفضل اللاعبين الذين لعب معهم على أرض الملعب، تبادر إلى ذهن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على الفور اسم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

وكان المهاجم يشير تحديدًا إلى المواجهات الحامية التي دارت بينهما خلال تدريبات برشلونة، وقال: "اللعب ضد ليو ميسي كان جنونياً. وكذلك ضد مبابي، ولامين، وفي التدريبات، عثمان ديمبيلي، والآن بول بوجبا... هناك الكثيرون".