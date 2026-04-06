ترجمه
اللاعب الشاب الموهوب في توتنهام، مايكي مور، يكشف عن أزمة قلبية أبقته طريح الفراش لمدة ستة أسابيع
حالة نادرة توقف نجمًا صاعدًا
في نوفمبر 2024، تم تشخيص إصابة مور بالتهاب عضلة القلب، وهو التهاب يصيب عضلة القلب، بعد أن عانى من آلام مفاجئة في الصدر. وأجبر هذا التشخيص المراهق على الراحة التامة في الفراش لمدة ستة أسابيع، مما منع أي شكل من أشكال التمرين، وذلك في الوقت الذي كان يثبت فيه وجوده في الفريق الأول لتوتنهام.
وفي حديثه عن تلك اللحظة على الموقع الرسمي لتوتنهام، قال مور: "كنت ألعب بشكل جيد للغاية، وبدأت أجد مكاني في الفريق الأول، ثم أعتقد أن ذلك كان قبل مباراة غالطة سراي مباشرة. تدربت قبلها بيومين، وأعتقد أنني كنت مستعدًا للعب أساسيًا أو للمشاركة في تلك المباراة، ثم ذهبت لتلقي درس في القيادة في تلك الليلة وفجأة شعرت بألم في صدري.
اتصل بي الطبيب وقال لي ببساطة: "انسَ أمر كرة القدم في الوقت الحالي". تبين أنني مصاب بالتهاب عضلة القلب، وهو فيروس انتقل إلى قلبي وتسبب لي في ألم في القلب. أنا محظوظ لأنني اكتشفت المرض مبكرًا، لأنني لست متأكدًا مما كان يمكن أن يحدث بعد ذلك. أعتقد أنني بقيت في السرير لمدة ستة أسابيع. لم يُسمح لي بممارسة أي تمرينات".
"أشعر الآن أنني في أفضل حالاتي"
اعترف لاعب منتخب إنجلترا للشباب بأن التعامل مع الأثر النفسي للمرض كان صعبًا، لا سيما مع تداول الشائعات المستمرة حول لياقته البدنية. والآن بعد أن استعاد عافيته بالكامل ويقدم أداءً رائعًا مع فريق رينجرز الذي يلعب له على سبيل الإعارة، فإن مور مصمم على طي صفحة تلك المحنة الصحية.
وأضاف: "كانت هناك الكثير من الشائعات في ذلك الوقت وكان من الصعب التعامل معها. تلك الأسابيع الستة لم تكن أسابيع من التحسن في صالة الألعاب الرياضية كما هو الحال مع الإصابة العادية. في الوقت الحالي، أشعر أنني في أفضل حالاتي. أشعر بشيء من ما شعرت به عندما بدأت اللعب في توتنهام لأول مرة. كل ذلك انتهى الآن. لقد تركته ورائي. هذا كل شيء، حقًا".
إعارة رينجرز تثبت قدرته على الصمود
على الرغم من تلك المخاوف، أثبت مور قدرته على التحمل هذا الموسم من خلال خوضه 41 مباراة مع نادي رينجرز الاسكتلندي العملاق في جميع المسابقات. وكان الجناح أحد العناصر الأساسية في الدوري الاسكتلندي الممتاز، حيث شارك في 27 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع هدفين، مما ساعد الفريق على البقاء في صدارة الترتيب.
نهاية مثيرة قبل عودة توتنهام
يواجه مور خاتمة مثيرة للموسم، حيث يتأخر رينجرز بنقطة واحدة فقط عن متصدر الدوري «هارتس»، مع دخول سباق لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز مراحله النهائية. وسيكون دور هذا اللاعب الشاب حاسماً في المرحلة الأخيرة قبل عودته المقررة إلى توتنهام في نهاية يونيو، حيث لا يزال مرتبطاً بعقد حتى عام 2030. وبعد أن أثبت قدرته على التحمل، من المتوقع أن ينافس على مكان في تشكيلة الفريق الأول للموسم 2026-2027.