اللاعب الذي يود نيكو كوفاتش ضمه بشكل مفاجئ: بوروسيا دورتموند يستهدف خليفة جوليان براندت

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن نيكو كوفاتش، مواطن فلاسيتش، من أشد المعجبين بهذا اللاعب في خط الوسط الهجومي، إلا أن صفقة انتقاله لن تكون رخيصة. ورغم أن عقد فلاسيتش مع تورينو ينتهي في عام 2027، إلا أن النادي يمتلك خيارًا يتيح تمديد العقد تلقائيًا حتى عام 2028.

انتقل فلاسيتش إلى تورينو على سبيل الإعارة بعد موسم أول صعب مع وست هام يونايتد، قبل أن يدفع النادي الذي يلعب في الدوري الإيطالي حوالي 11 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الكرواتي بشكل نهائي. لم يكن فريق هامرز، الذي دفع 30 مليون يورو إلى نادي سسكا موسكو في أغسطس 2021، المحطة الأولى لفلاسيتش في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يحالفه الحظ.

في عام 2017، انتقل من أكاديمية هايدوك سبليت إلى إيفرتون مقابل 11 مليون يورو، لكنه تم بيعه إلى موسكو بعد موسم واحد فقط و19 مباراة (هدفان، تمريرة حاسمة واحدة). هناك، كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لاعبًا أساسيًا لسنوات عديدة وسجل في 108 مباراة ما مجموعه 54 مشاركة في الأهداف (33 هدفًا و21 تمريرة حاسمة)، بينما في وست هام نادرًا ما تجاوز دور اللاعب البديل.