الكشف عن موقف غابرييل مارتينيلي بشأن احتمال انتقاله من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية

يسعى مارتينيلي جاهداً للبقاء في أرسنال هذا الصيف، حيث يتطلع إلى النضال من أجل مستقبله تحت قيادة أرتيتا، وفقاً لموقع «فوتبول إنسايدر». وعلى الرغم من أن إدارة «المدفعجية» تدرس احتمال رحيل المهاجم من أجل تحقيق التوازن المالي، فإن الجناح البرازيلي لا ينوي مغادرة النادي اللندني الشمالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

من المقرر أن يدخل النجم السابق لإيتوانو العام الأخير من عقده هذا الصيف، وهو وضع غالبًا ما يثير تكهنات حول انتقاله. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الجناح حريص بشدة على إثبات قيمته واستعادة مكانته كلاعب أساسي مضمون بعد تراجعه في الترتيب الهرمي للفريق خلال الأشهر الأخيرة.