قرار نهائي.. ريال مدريد يحسم موقف إندريك من تجديد الإعارة بعد كأس العالم!
لا مزيد من الإعارات للنجم البرازيلي الصاعدة
سيعود إندريك إلى مدريد هذا الصيف، بعد أن أنهى فترة إعارة استمرت نصف موسم مع ليون. ولن تكون هناك أي إعارات أخرى، كما أن بيعه غير وارد. وقد أبلغ ريال مدريد إندريك بالفعل بخططه بشأنه - وهو سعيد للغاية. وهو يشعر الآن أنه في وضع أقوى من أي وقت مضى لتحقيق حلمه في النجاح مع عملاق الدوري الإسباني.
وفقًا لصحيفة AS، فإن التزام ريال مدريد تجاه إندريك مطلق: يريد النادي أن يحظى بالشهرة التي لم يتمكن من التمتع بها حتى الآن.
في وقت سابق من هذا الموسم، اختار تشابي ألونسو أن يضع ثقته في المهاجم المحلي جونزالوجغارسيا، مما دفع مدرب ريال مدريد آنذاك إلى تهميش إندريك.
في تلك المرحلة، اتفق اللاعب والنادي على أن الإعارة هي الخيار الأفضل. اختاروا ليون - وكان اختيارهم صائباً. من المقرر أن يشارك إندريك في كأس العالم مع البرازيل، قبل أن يعود إلى ريال مدريد بمكانة أكبر في تشكيلة الفريق الأول. لقد اتُخذ القرار.
التنوع والقدرة على الانضمام إلى التشكيلة الأساسية
إن ما حققه إندريك في فرنسا - سبعة أهداف وست تمريرات حاسمة في 17 مباراة - يمثل دليلاً قوياً على جدارة اللاعب البرازيلي، الذي سيحظى الآن بشكل قاطع بالمكانة التي يستحقها في تشكيلة ريال مدريد. وقد أثبتت مستواه تحت قيادة مدرب ليون باولو فونسيكا أنه جاهز لمواجهة متطلبات كرة القدم الأوروبية على أعلى المستويات.
في ليون، أظهر قدراته بشكل واضح في الجناح الأيمن، مما فتح له الباب للعب أساسيًا إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في خط هجوم ثلاثي في العاصمة الإسبانية.
لكن لكي يحصل على هذا المركز، سيتعين عليه التنافس مع رودريجو، الذي سيكون قد عاد من إصابته في الركبة ولديه عقد حتى عام 2028، بالإضافة إلى براهيم دياز وفرانكو ماتانتونو.
تغطية كيليان مبابي
على أي حال، يرى ريال مدريد في إندريك أيضًا خيارًا احتياطيًا رفيع المستوى لمبابي، وبالإضافة إلى إمكانية اللعب على الأجنحة، من المقرر أن يكون إندريك البديل الأول للنادي في مركز المهاجم (رقم 9)، خلف النجم الفرنسي. ويضمن هذا الدور المزدوج حصوله على الدقائق اللازمة لمواصلة تطوره، مع توفير عمق مهم للفريق.
تعتبر الإدارة العليا للنادي المرونة التكتيكية التي يوفرها الشاب ميزة كبيرة. سواء كان يقود الهجوم أو يقتحم من الأجنحة، من المتوقع أن يخفف حس التهديف والإبداع لدى البرازيلي الضغط عن النجوم المعروفين خلال موسم محلي وأوروبي شاق.
حماية استثمار بقيمة 90 مليون دولار
كما يسعى المرينجي إلى حماية الاستثمار المالي الضخم الذي ضخوا في إندريك، الذي تم شراؤه من بالميراس في صيف 2022 على الرغم من أن الصفقة لم تصبح رسمية إلا بعد بلوغه سن 18 عامًا في يوليو 2024.
منذ ذلك الحين، خصص النادي حوالي 90 مليون دولار (78 مليون جنيه إسترليني/106 مليون دولار) لتوقيع العقد مع المراهق، بما في ذلك رسوم انتقاله (التي تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار)، وراتب اللاعب، والعمولات المختلفة. يفتح الآن أفق جديد أمام إندريك. بعد أن أثبت قدراته في ليون، يتجه إلى كأس العالم المثيرة حيث من المتوقع أن يحصل على دقائق لعب وقد يخرج منها أقوى بكثير.