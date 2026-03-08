الكشف عن: كيف يحصل ليونيل ميسي على 80 مليون دولار سنويًا من مالك إنتر ميامي المشارك

بينما يستعد النادي للانتقال إلى ملعبه الجديد Nu Stadium، أكد ماس أن هذه التكاليف الفلكية تتطلب صفقات رعاية "عالمية المستوى" لتحقيق التوازن المالي. وقال ماس في مقابلة حديثة معبلومبرج: "السبب الذي يجعلني بحاجة إلى رعاة عالميين المستوى هو أن اللاعبين مكلفون. أنا أدفع لميسي - وهو يستحق كل قرش - لكن المبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار سنويًا. في كل شيء".

هذا المبلغ الإجمالي يتجاوز بكثير مبلغ 20,446,667 دولارًا الذي تم إدراجه رسميًا من قبل MLSPA كتعويض مضمون، والذي يشمل راتبًا أساسيًا قدره 12 مليون دولار. ويفسر هذا التباين حصة ميسي الفريدة في النادي والصفقات الجانبية المربحة التي أصبحت نموذجًا يحتذى به لوصول نجوم المستقبل إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى المدفوعات المباشرة من النادي، يتم تعزيز إمبراطورية ميسي المالية في ميامي من خلال شراكات على مستوى الدوري. يستفيد الأرجنتيني من صفقة رعاية ضخمة مع شركة أديداس واتفاقية مبتكرة لتقاسم الإيرادات مع شركة آبل، الشريك الرئيسي للرابطة في مجال البث. يضمن هذا النهج متعدد الأوجه أن ميامي تتحمل جزءًا كبيرًا من العبء، بينما يساهم النظام البيئي الكامل لكرة القدم الأمريكية في الحفاظ على أكبر أصولها التجارية والرياضية على الإطلاق.