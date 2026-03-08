Getty Images Sport
الكشف عن: كيف يحصل ليونيل ميسي على 80 مليون دولار سنويًا من مالك إنتر ميامي المشارك
ميسي غير مشهد كرة القدم في أمريكا الشمالية
يأتي هذا الكشف في الوقت الذي يواصل فيه فريق هيرونز تغيير مشهد كرة القدم في أمريكا الشمالية داخل الملعب وخارجه. يظل ميسي، الذي وصل في صيف 2023 ومدد مؤخرًا إقامته حتى 2028، اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري. في حين أن راتبه الأساسي وتعويضاته المضمونة مسجلة علنًا من خلال رابطة لاعبي MLS، فإن الحزمة الإجمالية التي وصفها ماس تتضمن مصادر دخل مختلفة حولت صانع الألعاب المخضرم إلى شريك حقيقي للنادي الذي يمثله.
تفاصيل عقد قياسي
بينما يستعد النادي للانتقال إلى ملعبه الجديد Nu Stadium، أكد ماس أن هذه التكاليف الفلكية تتطلب صفقات رعاية "عالمية المستوى" لتحقيق التوازن المالي. وقال ماس في مقابلة حديثة معبلومبرج: "السبب الذي يجعلني بحاجة إلى رعاة عالميين المستوى هو أن اللاعبين مكلفون. أنا أدفع لميسي - وهو يستحق كل قرش - لكن المبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار سنويًا. في كل شيء".
هذا المبلغ الإجمالي يتجاوز بكثير مبلغ 20,446,667 دولارًا الذي تم إدراجه رسميًا من قبل MLSPA كتعويض مضمون، والذي يشمل راتبًا أساسيًا قدره 12 مليون دولار. ويفسر هذا التباين حصة ميسي الفريدة في النادي والصفقات الجانبية المربحة التي أصبحت نموذجًا يحتذى به لوصول نجوم المستقبل إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى المدفوعات المباشرة من النادي، يتم تعزيز إمبراطورية ميسي المالية في ميامي من خلال شراكات على مستوى الدوري. يستفيد الأرجنتيني من صفقة رعاية ضخمة مع شركة أديداس واتفاقية مبتكرة لتقاسم الإيرادات مع شركة آبل، الشريك الرئيسي للرابطة في مجال البث. يضمن هذا النهج متعدد الأوجه أن ميامي تتحمل جزءًا كبيرًا من العبء، بينما يساهم النظام البيئي الكامل لكرة القدم الأمريكية في الحفاظ على أكبر أصولها التجارية والرياضية على الإطلاق.
التخطيط الاستراتيجي وراء معجزة ميسي
توقيع ميسي لم يكن مجرد ضربة حظ عفوية، بل كان نتيجة سنوات من التحضير الدقيق من قبل إدارة إنتر ميامي. كشف زافيير أسينسي، رئيس العمليات التجارية للنادي، أن المنظمة كانت تستعد لهذا الحدث منذ عام 2021. حتى أن النادي أعد عقود رعاية تحتوي على بنود محددة تنطبق تلقائيًا في حالة انضمام لاعب من عيار ميسي الأسطوري إلى صفوفه.
وقال أسينسي لشبكة ESPN: "لا أؤمن بالحظ، أعتقد أن تعريف الحظ هو عندما يلتقي الاستعداد بالفرصة". "مثال حقيقي على ذلك هو عندما وقعنا اتفاقية الرعاية الرئيسية للقمصان في عام 2021. أدرجت بندًا ينص على أنه إذا وقع النادي مع لاعب فاز بخمس جوائز على الأقل من جائزة الكرة الذهبية، فإن تكلفة الرعاية ستتضاعف. هذا موجود في العقد. هذا عقد عام 2021. لذلك، فهو دليل. أعني، في عام 2021، كانت هناك بالفعل عقود تحتوي على بنود أعدت النادي والهيكل عقليًا في حالة انضمام ليونيل إلى هنا".
النجاح في الميدان يقود إلى تقييم بقيمة مليار دولار
أثمر الاستثمار في ميسي عن عوائد فورية، مما دفع إنتر ميامي إلى تقييم بقيمة 1.45 مليار دولار. هذه الزيادة بنسبة 22 في المائة في القيمة خلال عام واحد فقط تجعلها أكثر الفرق قيمة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم. من الواضح أن أسينسي يدرك أن التسويق أمر حيوي، لكن النمو المالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبطولات التي حققها ميسي، بما في ذلك كأس الدوري وكأس الداعمين، إلى جانب التأهل لكأس العالم للأندية التي تم تجديدها.
وفي معرض حديثه عن التأثير التحولي للكابتن، أشار أسينسي إلى أن التغيير كان "ليلاً ونهاراً، أبيض وأسود" بالنسبة للفريق الفلوريدي. "لماذا نمونا؟ لأننا فزنا"، أوضح. "ليو يغير كل شيء للأفضل، من وجهة نظر معينة. منذ وصول ليونيل، وصلنا إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، وفزنا بكأس الدوري، وفزنا بدرع المشجعين، وحققنا رقماً قياسياً في عدد النقاط، وتأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا، وفزنا بكأس MLS، ووصلنا إلى نهائي كأس الدوري مرة أخرى، ووصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهلنا إلى كأس العالم للأندية. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن وجود ليونيل على أرض الملعب، إلى جانب كل ما يحيط به، قد سمح للنادي بتحقيق أداء أفضل، وهذا ما أخبرتكم به من قبل: كنادي كرة قدم، نحن نعتمد على ما يحدث على أرض الملعب".
