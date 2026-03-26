الكشف عن "فترة الانتقالات الصيفية المثالية" لمانشستر يونايتد، حيث يقع اسمي إيليمان ندياي ولويس هول ضمن قائمة من ثمانية لاعبين يخضعون للمراقبة

يستعد «الشياطين الحمر» لمرحلة انتقالية مهمة في قلب الملعب، حيث من المقرر أن يغادر لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو ملعب «أولد ترافورد» في نهاية الموسم. ولسد هذه الفجوة، أعطى «يونايتد» الأولوية للتعاقد مع باليبا لاعب «برايتون»، وفقًا لـ«سكاي سبورتس». ورغم فشل محاولة سابقة للتعاقد معه، يعتقد النادي أن الصفقة أصبحت أكثر قابلية للتحقيق الآن نظرًا لانخفاض طفيف في القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

ولا تقتصر استراتيجية التعاقدات على خط الدفاع، حيث يتطلع النادي إلى ضم لاعب "رقم 8" مبدع. وقد برز إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست كخيار رئيسي لهذا الدور، على الرغم من أن مانشستر يونايتد يواجه منافسة شديدة من غريمه المحلي مانشستر سيتي للحصول على توقيع لاعب الوسط المتعدد المواهب.