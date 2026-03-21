لعب كاريك دوراً أساسياً في عودة مينو القوية مؤخراً، حيث أشرك الشاب في التشكيلة الأساسية في كل مباراة خاضها الفريق تحت قيادته حتى الآن، بعد أن كان يعاني من صعوبة في الحصول على فرصة للعب في عهد أموريم. ويعتقد قائد مانشستر يونايتد السابق أن لاعب الوسط لم يظهر سوى القليل من إمكاناته.

وأشار كاريك إلى أنه "يمكنه دائمًا تحسين الكثير من الأمور، فهذا هو العمر الذي يمر به الآن كبداية". "هناك الكثير مما يمكنه تحقيقه وتطويره، وهذا أمر طبيعي، ولا يمثل ذلك انتقادًا لكوبي، بل هو مجرد المرحلة التي يمر بها في مسيرته، لذا آمل أن يكون لديه الكثير من الجوانب التي يمكنه تحسينها ومواصلة تطويرها".

"أعتقد أنه قدم أداءً جيدًا حقًا. بعد أن لم يلعب كرة القدم لفترة من الوقت، كان عليه أن يشارك في سلسلة من المباريات ويجد إيقاعه. أعتقد أنه فعل ذلك بسرعة كبيرة، وهناك نوع من الانسيابية الطبيعية حقًا، واعتقدت أنه كان جيدًا جدًا مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع. قدم أداءً قام فيه بكل شيء تقريبًا، وسيطر على المباراة، وكان هناك فترات كان عليه الدفاع فيها، وكان ذلك مثيرًا للإعجاب حقًا."