الأمر أصبح مسألة وقت .. الكشف عن خطة يويفا لإقصاء إنفانتينو

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلى الأصوات انتقادًا لمقترح البيع التجاري، بعدما هدّد في وقت سابق بمقاطعة كاملة لبطولات الفيفا إذا ظلّت الخطة قائمة.
والآن، تعمل الهيئة الأوروبية الحاكمة على "تسريع" جهودها لضمان عدم تولّي إنفانتينو لولاية أخرى، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
ويشير التقرير إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بما إذا كان إنفانتينو سيواجه تحديًا، بل متى سيحدث ذلك. وأكّدت نائبة رئيس اليويفا لورا مكاليستر هذا التحوّل في المزاج العام، قائلةً إن "الثقة في رئيس الفيفا اهتزّت بشدّة." علاوةً على ذلك، طلب رئيس اليويفا ألكسندر تشيفيرين من الاتحادات الوطنية سحب رسائل الدعم السابقة التي قدّمتها لإعادة انتخاب إنفانتينو، بحسب "توك سبورت".
وأصدرت الهيئة الأوروبية بيانًا رسميًا لاذعًا يوم السبت بعد انهيار الخطة، موضحةً أنها فقدت كل ثقتها في القيادة الحالية. وجاء في البيان: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، بمخططات سرّية تُنجز في جداول زمنية متسارعة، يطبخها أفراد مجهولون، وذات منفعة مشكوك فيها للعبة. علينا أن نحدّد المسؤولين ونحاسبهم. من الصائب أن يعمل اليويفا في الأيام والأسابيع المقبلة مع اتحاداته الأعضاء وبتعاون وثيق مع الكونفدراليات الأخرى للتأمّل في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة تضمن عدم تكراره مجددًا. يجب أن تكون هذه المراجعة شاملة وجوهرية. ولا ينبغي استبعاد أي خيار. فالقيادة الحالية للفيفا لم تفقد ثقة اليويفا فحسب، بل ثقة العديد من أعضاء عائلة كرة القدم الآخرين أيضًا".