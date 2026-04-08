ترجمه
الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن أندريه أونانا بعد أن وضع الحارس نصب عينيه استعادة مركز الحارس الأساسي
مانشستر يونايتد يستعد لرفض طلب أونانا
وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، لا يخطط مانشستر يونايتد لإعادة أونانا إلى صفوفه هذا الصيف. ويلعب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حاليًا على سبيل الإعارة في صفوف ترابزونسبور، لكن لا يزال أمامه عامان في عقده الضخم الذي يبلغ أجره الأسبوعي 120 ألف جنيه إسترليني. وهو متحمس للعودة في يونيو والتنافس بقوة مع لامينز، الذي أثبت نفسه بقوة كخيار أول بعد انضمامه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني العام الماضي. ومع ذلك، قرر النادي أنه من غير الواقعي للغاية الاحتفاظ بحارس مرمى احتياطي يتقاضى راتباً مرتفعاً على مقاعد البدلاء، ويبحث بنشاط عن التخلي عن الكاميروني لتقليل التزاماته المالية.
لامينز يتألق في سعي مانشستر يونايتد نحو المراكز المتقدمة
لقد أثبت لامينز جدارته تمامًا بالثقة التي وضعها فيه النادي. بعد أن حل محل ألتاي بايندير، الذي خاض ست مباريات في بداية الموسم، شارك الحارس البلجيكي في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. استقبل 32 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة في خمس مباريات، وقدم أداءً ثابتًا ساعد مانشستر يونايتد على الصعود إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، خلف أرسنال ومانشستر سيتي فقط. وقد أقنعت هذه القاعدة الدفاعية الصلبة الإدارة بأنه الحل طويل الأمد، مما لم يترك مجالاً كبيراً لأونانا لاستعادة مكانه الأساسي.
تزايد الاهتمام بضم نجم إنتر السابق
من المتوقع أن يجري ممثلو أونانا محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد هذا الشهر، حيث يُعتبر انتقاله بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة النتيجة الأكثر ترجيحًا. ويأمل النادي في استرداد جزء كبير من مبلغ 47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه في الأصل إلى إنتر في عام 2023. ويحرص ترابزونسبور على الاحتفاظ به، في حين أبدى منافسه التركي بشيكتاش اهتمامًا ملموسًا به أيضًا. وقد يعود موناكو، الذي عرض مبلغًا قدره 30 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بعرض آخر، ولا تزال السعودية خيارًا مطروحًا بعد ما تردد سابقًا عن ارتباطه بمدينة نيوم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يغادر بايندير أيضًا بعد رفض انتقاله في يناير.
ماذا يخبئ المستقبل لقسم حراس المرمى
وبالنظر إلى المستقبل، يتعين على مانشستر يونايتد أن يجد على وجه السرعة مشترين مناسبين لكل من أونانا وبايندير لإنهاء عملية إعادة هيكلة مركز حراسة المرمى بشكل نهائي. ومع توقع الكثيرين أن يوقع توم هيتون على تمديد لعقده لمدة عام واحد لتدريب لامينز، فقد وضع النادي رؤية تشغيلية واضحة. وستشكل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة اختبارًا صعبًا لقدرته على تنفيذ هذه الرؤية.