Goal.com
مباشر
Andre Onana Trabzonspor 2025GETTY
معتز الجمال

ترجمه

الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن أندريه أونانا بعد أن وضع الحارس نصب عينيه استعادة مركز الحارس الأساسي

انتقالات
تشير التقارير إلى أن أندريه أونانا مصمم على العودة إلى أولد ترافورد والقتال من أجل الحفاظ على مكانه كحارس مرمى أساسي في مانشستر يونايتد. ومع ذلك، يبدو أن مسؤولي النادي لديهم خطط أخرى للاعب الدولي الكاميروني، حيث يسعون إلى إعادة تشكيل خط دفاعهم بشكل كامل، بهدف خفض تكاليف الرواتب وترسيخ مكانة سين لامينز كحارس مرمى أول بلا منازع.

  • مانشستر يونايتد يستعد لرفض طلب أونانا

    وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، لا يخطط مانشستر يونايتد لإعادة أونانا إلى صفوفه هذا الصيف. ويلعب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حاليًا على سبيل الإعارة في صفوف ترابزونسبور، لكن لا يزال أمامه عامان في عقده الضخم الذي يبلغ أجره الأسبوعي 120 ألف جنيه إسترليني. وهو متحمس للعودة في يونيو والتنافس بقوة مع لامينز، الذي أثبت نفسه بقوة كخيار أول بعد انضمامه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني العام الماضي. ومع ذلك، قرر النادي أنه من غير الواقعي للغاية الاحتفاظ بحارس مرمى احتياطي يتقاضى راتباً مرتفعاً على مقاعد البدلاء، ويبحث بنشاط عن التخلي عن الكاميروني لتقليل التزاماته المالية.

    • إعلان
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    لامينز يتألق في سعي مانشستر يونايتد نحو المراكز المتقدمة

    لقد أثبت لامينز جدارته تمامًا بالثقة التي وضعها فيه النادي. بعد أن حل محل ألتاي بايندير، الذي خاض ست مباريات في بداية الموسم، شارك الحارس البلجيكي في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. استقبل 32 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة في خمس مباريات، وقدم أداءً ثابتًا ساعد مانشستر يونايتد على الصعود إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، خلف أرسنال ومانشستر سيتي فقط. وقد أقنعت هذه القاعدة الدفاعية الصلبة الإدارة بأنه الحل طويل الأمد، مما لم يترك مجالاً كبيراً لأونانا لاستعادة مكانه الأساسي.

  • تزايد الاهتمام بضم نجم إنتر السابق

    من المتوقع أن يجري ممثلو أونانا محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد هذا الشهر، حيث يُعتبر انتقاله بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة النتيجة الأكثر ترجيحًا. ويأمل النادي في استرداد جزء كبير من مبلغ 47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه في الأصل إلى إنتر في عام 2023. ويحرص ترابزونسبور على الاحتفاظ به، في حين أبدى منافسه التركي بشيكتاش اهتمامًا ملموسًا به أيضًا. وقد يعود موناكو، الذي عرض مبلغًا قدره 30 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بعرض آخر، ولا تزال السعودية خيارًا مطروحًا بعد ما تردد سابقًا عن ارتباطه بمدينة نيوم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يغادر بايندير أيضًا بعد رفض انتقاله في يناير.

  • Galatasaray-v-Trabzonspor-Turkish-Super-LeagueAFP

    ماذا يخبئ المستقبل لقسم حراس المرمى

    وبالنظر إلى المستقبل، يتعين على مانشستر يونايتد أن يجد على وجه السرعة مشترين مناسبين لكل من أونانا وبايندير لإنهاء عملية إعادة هيكلة مركز حراسة المرمى بشكل نهائي. ومع توقع الكثيرين أن يوقع توم هيتون على تمديد لعقده لمدة عام واحد لتدريب لامينز، فقد وضع النادي رؤية تشغيلية واضحة. وستشكل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة اختبارًا صعبًا لقدرته على تنفيذ هذه الرؤية.

دوري السوبر التركي
آلانياسبور crest
آلانياسبور
ALS
ترابزونسبور crest
ترابزونسبور
TRS
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز