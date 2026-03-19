قرر مدرب المنتخب الوطني عدم استدعاء سعيد الملا (1. FC كولونيا). كما سيبقى أنجيلو ستيلر (VfB شتوتغارت) وماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند) في ديارهم.
الكشف عن ثلاثة قرارات صارمة في تشكيلة المنتخب الألماني: يوليان ناجلسمان يترجم أقواله إلى أفعال
وبدلاً من ذلك، انضم المالا إلى تشكيلة منتخب تحت 21 عامًا لخوض مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا ضد أيرلندا الشمالية (27 مارس) واليونان (31 مارس). وبحسب ما ورد، فإن النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عامًا مدرج في قائمة الاحتياط، مما يجعل من الممكن ترشيحه لاحقًا في حالة إصابة أحد اللاعبين.
وكان المهاجم قد انضم لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الأول خلال المعسكر التدريبي السابق في نوفمبر، لكنه لم يشارك في أي مباراة وتم إرساله إلى منتخب تحت 21 عامًا للمباراة الثانية كما كان متفقًا عليه مسبقًا. وبسبب أدائه القوي المستمر، الذي قد يؤدي إلى انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف، كان المالا يُعتبر حتى اللحظة الأخيرة مرشحًا قويًا للانضمام إلى المنتخب الأول. بمشاركته في 13 هدفاً (تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة) في 26 مباراة بالدوري الألماني - بعضها كلاعب بديل - يمثل "الملّاح" ضمانة بقاء كولونيا في الدوري في معركة الهبوط.
ومع ذلك، كان ناجلسمان قد انتقد "إل مالا" في مقابلته المثيرة للجدل مع مجلة "كيكر". "هناك فرق كبير بين أن تكون في بايرن أو في كولونيا. عليه ببساطة أن يحصل على وقت لعب أكثر في كولونيا"، أوضح ناجلسمان: "وهذا التصريح ليس موجهاً إلى لوكاس كواسنيوك، لأنني تعرفت عليه كمدرب يراقب بدقة ما يحتاجه لفريقه، حتى في الجانب الدفاعي. على سعيد أن يطمح لأن يكون لاعباً أساسياً في كولونيا وأن يلعب دائماً. لكنه يلعب 50 في المائة فقط، وهذا قليل جدًا. ولا يرجع ذلك إلى المدرب، كما يعتقد الكثيرون، بل يرجع إليه هو نفسه، ومدى ثباته في الدفاع".
كان تراجع ستيلر متوقعًا - بيير في أفضل حالاته مؤخرًا
أما ستيلر، فلم يكن ضمن التشكيلة منذ شهر نوفمبر. وكان استبعاد لاعب الوسط آنذاك قد أثار استغرابًا كبيرًا لدى جماهير شتوتغارت. لكن عدم ترشيح لاعب VfB البارز كان قد تلمح إليه بالفعل خلال المقابلة التي أجراها ناجلسمان، عندما أعطى ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ) نوعًا من ضمان المشاركة الأساسية، وأشار إلى رغبته في وجود لاعب آخر يتمتع بقدرات هجومية في خط الوسط ضمن صفوفه. كما أعلن عن قرارات مثيرة للجدل ضد لاعبين أساسيين على مستوى النادي - ويبدو أن ستيلر هو أحدهم.
لم يشارك بيير أيضًا في المباراة الختامية لهذا العام، لكنه، على عكس ستيلر (مشاركة واحدة)، شارك ثلاث مرات في تصفيات كأس العالم. كان المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا قد نال مكانه الأساسي في بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الماضية، وهو حاليًا في حالة بدنية ممتازة. في آخر 12 مباراة في الدوري الألماني، سجل خمسة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة، كما ساهم بيير بهدف في مباراة الذهاب من التصفيات ضد أتالانتا بيرغامو (2-0).
تشكيلة مارس "ستكون مشابهة جدًا" لتشكيلة كأس العالم
وبالتالي، يبدو أن فرص بيير وستيلر على الأقل ضئيلة للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف. فقد أكد ناجلسمان لمجلة «كيكر» أن التشكيلة التي ستخوض مباراتي سويسرا وغانا «ستكون مشابهة جدًا» لقائمة كأس العالم. في المقابل، يتعين على لاعبي بايرن الشباب جوناس أوربيغ (22 عاماً) ولينارت كارل (18 عاماً)، اللذين تسربت أخبار ترشيحهما يوم الأربعاء، الاستعداد لقضاء عطلة صيفية أقصر.
بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار زميل ستيلر في الفريق جيمي لويلينغ، وناثانيال براون (اينتراخت فرانكفورت)، ونيك وولتمادي (نيوكاسل يونايتد) مرة أخرى في تشكيلة مارس. وبحسب ما ورد، استبعد ناجلسمان جمال موسيالا، الذي يعاني حاليًا من إصابة، كإجراء احترازي بالتشاور مع نادي بايرن ميونيخ.
ومن بين اللاعبين الجدد في التشكيلة أنطون ستاخ (ليدز يونايتد)، وباسكال غروس (برايتون آند هوف ألبيون)، ودينيز أونداف (ف.ب. شتوتغارت)، وأنطونيو روديجر (ريال مدريد)، وكاي هافرتز (أرسنال)، وجوشا فاغنومان (ف.ب. شتوتغارت). اضغط هنا للاطلاع على التشكيلة الكاملة للاتحاد الألماني لكرة القدم.
منتخب ألمانيا، المواعيد: المباريات القادمة للمنتخب الألماني
التاريخ المسابقة المباراة الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45 مباراة ودية سويسرا ضد ألمانيا الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45 مباراة ودية ألمانيا ضد غانا الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45 مباراة ودية ألمانيا ضد فنلندا السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30 مباراة ودية الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا الأحد، 14 يونيو، الساعة 19:00 كأس العالم 2026 ألمانيا ضد كوراكاو السبت، 20 يونيو، الساعة 22:00 كأس العالم 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار الخميس، 25 يونيو، الساعة 22:00 كأس العالم 2026 ألمانيا ضد الإكوادور