الكشف عن ثلاثة قرارات صارمة في تشكيلة المنتخب الألماني: يوليان ناجلسمان يترجم أقواله إلى أفعال

وبدلاً من ذلك، انضم المالا إلى تشكيلة منتخب تحت 21 عامًا لخوض مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا ضد أيرلندا الشمالية (27 مارس) واليونان (31 مارس). وبحسب ما ورد، فإن النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عامًا مدرج في قائمة الاحتياط، مما يجعل من الممكن ترشيحه لاحقًا في حالة إصابة أحد اللاعبين.

وكان المهاجم قد انضم لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الأول خلال المعسكر التدريبي السابق في نوفمبر، لكنه لم يشارك في أي مباراة وتم إرساله إلى منتخب تحت 21 عامًا للمباراة الثانية كما كان متفقًا عليه مسبقًا. وبسبب أدائه القوي المستمر، الذي قد يؤدي إلى انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف، كان المالا يُعتبر حتى اللحظة الأخيرة مرشحًا قويًا للانضمام إلى المنتخب الأول. بمشاركته في 13 هدفاً (تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة) في 26 مباراة بالدوري الألماني - بعضها كلاعب بديل - يمثل "الملّاح" ضمانة بقاء كولونيا في الدوري في معركة الهبوط.

ومع ذلك، كان ناجلسمان قد انتقد "إل مالا" في مقابلته المثيرة للجدل مع مجلة "كيكر". "هناك فرق كبير بين أن تكون في بايرن أو في كولونيا. عليه ببساطة أن يحصل على وقت لعب أكثر في كولونيا"، أوضح ناجلسمان: "وهذا التصريح ليس موجهاً إلى لوكاس كواسنيوك، لأنني تعرفت عليه كمدرب يراقب بدقة ما يحتاجه لفريقه، حتى في الجانب الدفاعي. على سعيد أن يطمح لأن يكون لاعباً أساسياً في كولونيا وأن يلعب دائماً. لكنه يلعب 50 في المائة فقط، وهذا قليل جدًا. ولا يرجع ذلك إلى المدرب، كما يعتقد الكثيرون، بل يرجع إليه هو نفسه، ومدى ثباته في الدفاع".