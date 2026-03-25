الكشف عن: بند الإفراج عن كريستيان روميرو الذي قد يدفعه إلى مغادرة توتنهام للانضمام إلى ناديين محددين، في الوقت الذي يدرس فيه أتلتيكو مدريد تقديم عرض جديد في الصيف

على الرغم من الاهتمام الشديد الذي أبداه نادي أتلتيكو مدريد تجاهه الصيف الماضي، اختار روميرو في النهاية تجديد عقده مع توتنهام في أغسطس. وجاء ذلك بعد أن رفضت الإدارة الرياضية في أتلتيكو مدريد تلبية المبلغ المطلوب البالغ 46 مليون جنيه إسترليني (55 مليون يورو)، وهو المبلغ الذي كان توتنهام مستعدًا للتفاوض بشأنه في ذلك الوقت. ولحماية أحد أبرز لاعبيه، قدم النادي اللندني لقائده عقدًا جديدًا مربحًا يمتد حتى عام 2029، مما جعله حجر الزاوية في مشروع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من تمديد روميرو لالتزامه، إلا أن الفائز بكأس العالم حرص على إبقاء خياراته مفتوحة فيما يتعلق بالانتقال إلى إسبانيا. وبحسب ما ورد، أدرج المدافع المركزي بنداً محدداً في عقده الجديد ينطبق فقط على ثلاثة أندية: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.

وفقًا لتقارير من MARCAو TyCSports، في حين يقدر توتنهام قيمته الإجمالية بنحو 70 مليون يورو، فإن هذا البند "التفضيلي" الخاص يسمح للثلاثي الإسباني بالحصول على خدماته مقابل مبلغ ثابت قدره 60 مليون يورو. إنها إشارة واضحة من اللاعب إلى المهتمين به في الدوري الإسباني، ولا سيما أتلتيكو.