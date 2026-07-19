شكوك حول الصفقة؟ .. الكشف عن أسباب عدم إعلان برشلونة رسميُا عن ضم أديمي

وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل.

وبحسب التقرير، كان لا بد من توضيح بعض التفاصيل في وثائق الانتقال في اللحظات الأخيرة. ويُقال إن مستشار أديمي قد أجرى تعديلات في اللحظة الأخيرة — دون أن تذكر الصحيفة تفاصيل محددة حول ماهية هذه التعديلات.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون لذلك أي تأثير على الصفقة نفسها. ولا تزال الصفقة تعتبر نهائية، ومن المقرر، وفقًا للتقرير، أن يتم تقديم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رسميًا يوم الأربعاء.