الكشف عن المبلغ الضخم الذي يطلبه إنزو فرنانديز، في الوقت الذي يلمح فيه قائد تشيلسي إلى رحيله في الصيف بعد خيبة الأمل في دوري أبطال أوروبا
إنزو يطلق قنبلة مستقبلية
في أعقاب الهزيمة التي مني بها تشيلسي على أرضه بنتيجة 3-0 أمام باريس سان جيرمان، والتي أسفرت عن خسارة مؤلمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، قدم فرنانديز ردًا غامضًا عندما سُئل عن خططه للموسم المقبل. وفي حديثه إلى قناة ESPN الأرجنتينية، قال الفائز بكأس العالم: "لا أعرف. لا تزال أمامنا ثماني مباريات وكأس الاتحاد الإنجليزي. وهناك كأس العالم، وبعدها سنرى".
يعد هذا الاعتراف أول مرة يتردد فيها لاعب الوسط علنًا بشأن التزامه بمشروع غرب لندن. في حين أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا كان متميزًا من الناحية الإحصائية هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة، يبدو أن الافتقار إلى الألقاب والمشاركة المستمرة في كرة القدم الأوروبية الراقية يؤثر سلبًا على لاعب بنفيكا السابق.
ريال مدريد وباريس سان جيرمان في حالة تأهب قصوى
أفاد الخبير في شؤون الانتقالات بن جاكوبس بأن تشيلسي لا يسعى حاليًا إلى بيع اللاعب، إلا أن اللاعب نفسه منفتح على فكرة الرحيل. ووفقًا لجاكوبس، سيكون ريال مدريد الوجهة المفضلة للاعب المنتخب الأرجنتيني. وأوضح جاكوبس على قناة talkSPORT: "المعلومات التي حصلت عليها بوضوح شديد من مصادر قريبة من إنزو فرنانديز هي أنه إذا، وما زال الأمر مجرد افتراض، لأنه لم تجر أي محادثات أو تطورات رسمية، ولكن في حال تقدم ريال مدريد بعرض، فإن هذا هو النادي المفضل الذي يود إنزو فرنانديز الانضمام إليه بدلاً من الذهاب إلى فرنسا أو السعودية".
ومع ذلك، فإن "البلانكوس" ليسوا العملاق الوحيد في السباق. فقد ظهر باريس سان جيرمان أيضًا كمعجب طويل الأمد بفرنانديز، حيث يراقب بطل الدوري الفرنسي الوضع عن كثب في الوقت الذي يكافح فيه تشيلسي لتأمين مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن شأن الانتقال إلى "بارك دي برانس" أن يضمن العودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهو عامل قد يكون حاسمًا في أي مفاوضات صيفية.
السعر المطلوب الذي يصل إلى مئات الملايين
على الرغم من التململ الواضح الذي يبديه اللاعب، إلا أن تشيلسي يمتلك ورقة رابحة في أي مفاوضات محتملة. يستمر عقد فرنانديز مع النادي حتى يونيو 2032، مما يعني أن «البلوز» لا يتعرضون لأي ضغط فوري لبيع نجمهم المتميز. ومن المعلوم أن إدارة «البلوز» ستطالب بمبلغ يتجاوز الـ106.8 مليون جنيه إسترليني التي دفعتها للحصول على خدماته في يناير 2023.
وأضاف جاكوبس: "تشيلسي يمسك بجميع الأوراق. عقده ساري حتى عام 2032. سأكون مندهشًا للغاية إذا دخل تشيلسي في مفاوضات أو قبل عرضًا أقل من الرقم القياسي البريطاني لانتقالات اللاعبين". هذا الموقف يحد فعليًا من السوق إلى عدد قليل جدًا من الأندية التي تمتلك القوة المالية لتسهيل مثل هذه الصفقة الضخمة، على الرغم من أن معسكر فرنانديز يسعى بالفعل، حسبما ورد، إلى الحصول على شروط أفضل تعكس أهميته للفريق.
روزينور يحاول تهدئة الأجواء
سارع ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، إلى التخفيف من حدة التصريحات التي أدلى بها لاعب خط الوسط النجم خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. وقال روزينيور عندما سُئل عن تصريحات فرنانديز: «لم أرَ ذلك. من الصعب عليّ التعليق على التكهنات بعد المباراة. أحتاج الآن إلى التركيز على الأمور الأكثر أهمية، وهي ضمان تحقيق النتيجة المطلوبة أمام إيفرتون».
لا يزال المدرب حريصاً على الاحتفاظ بفرنانديز، حيث يعتبره حجر الزاوية في خططه التكتيكية في ستامفورد بريدج. ومع ذلك، مع احتلال البلوز المركز السادس في الترتيب وتأخره بثلاث نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا، تتزايد الضغوط. وقد يؤدي الفشل في الوصول إلى البطولة الأوروبية الكبرى لموسم آخر إلى تحويل تلميحات فرنانديز إلى طلب رسمي بالرحيل.
